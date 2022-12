Telkom Ajak Pelanggan Indihome HVC Nobar Avatar 2 The Way of Water

Nobar Film Avatar: The Way of Water, di Studio IMAX TP 5 yang digelar Telkom sebagai apresiasi kepada pelanggan IndiHome HVC, yang menghadirkan bintang tamu youtuber dan selebgram, Londo Kampung atau Dave Japhcott.

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Telkom Regional V Jatim Bali Nusra melalui Unit Customer Care mengajak pelanggan Indihome High Value Customer (HVC) dengan nonton bareng (nobar) Film Avatar 2 The Way of Water, di Studio IMAX TP 5.

GM Telkom Surabaya Utara, Hendro Setyo Budi, mengatakan kegiatan nonton bareng ini sama halnya seperti program gathering yang merupakan bagian dari apresiasi kepada para pelanggan Indihome HVC.

"Untuk lebih memeriahkan nobar ini, kami hadirkan youtuber sekaligus selebgram yang cukup produktif dan banyak followernya, yaitu Londo Kampung Suroboyo yang punya nama asli Dave Japhcott," kata Hendro, Senin (19/12/2022).

Saat ini IndiHome juga bekerja sama dengan Disney menyelenggarakan nonton bareng tayang perdana film Avatar 2 The Way of Water serentak di 6 kota di Indonesia, yaitu, Surabaya, Malang, Medan, Palembang, Pontianak dan Banjarmasin.

Hendro juga menyampaikan apresiasinya kepada pelanggan Indihome HVC yang telah datang di IMAX TP 5 meramaikan Nonton Bareng film Avatar 2 The Way of Water.

"HVC (High Value Customer) merupakan pelanggan prioritas kami, sehingga kesempatan nobar seperti ini merupakan benefit yang didapatkan oleh pelanggan HVC IndiHome," tambah Hendro.

Disney plus Hotstar adalah salah satu partner IndiHome dalam memberikan tayangan unggulan bagi pelanggan IndiHome dan dapat dinikmati via IndiHome TV (STB) maupun gadget pelanggan.

“Tayangan unggulan dari Disney antara lain : Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, Nat Geo, dan lain-lain," ujar Hendro.

Pelanggan IndiHome dapat melakukan subscribe Disney plus hotstar melalui aplikasi MyIndiHome, Web IndiHome.co.id, MOSS IndiHome TV, 147, dan juga plasa terdekat kesayangan.

Saat ini, lanjut Hendro, bagi yang belum berlangganan Disney via IndiHome, untuk 10 pelanggan pertama akan mendapatkan merchandise menarik (registrasi di meja IndiHome didepan pintu teater).

"Selamat menikmati tayangan Avatar 2 The Way of Water. Sekali lagi terimakasih atas kehadiran dan kesetiaan Bapak dan Ibu untuk tetap berlangganan IndiHome,” pungkas Hendro.