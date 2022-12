Perkuat Metode Penanganan Banjir di Lamongan, 6 Pompa Raksasa Diterjunkan Plus Pompa Mobile

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Pencegahan dan penanggulangan banjir sudah menjadi perang tiada akhir bagi Pemkab Lamongan lantaran setiap tahun wilayah Bengawan Jero dan sekitarnya selalu kebanjiran. Berbagai metode ditempuh Pemkab Lamongan untuk melawan banjir, dan yang terbaru adalah menambah jumlah pompa mobile berukuran besar melalui Dinas PU SDA (Pekerjaan Umum Sumber Daya Air).

Pompa mobile ini telah diujicoba, dan diharapkan mampu mengurangi banjir di wilayah Kota Lamongan dan Babat, juga menghilangkan genangan di wilayah Bengawan Jero.

Operasional pompa-pompa tersebut merupakan langkah baru, setelah sebelumnya mengerahkan perahu sikat eceng gondok (Garpu Sendok) dan gerakan bersih lumpur saluran dalam kota (Gempursaloka),

Menurut Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dengan adanya pompa mobile maka sasaran lokasinya bisa fleksibel, artinya tidak hanya dapat digunakan di wilayah Kota Lamongan dan Babat. Namun juga dapat dibawa ke wilayah Sluis Kuro dan wilayah Lamongan lainnya untuk membantu mengurangi genangan air.

Kerja pompa ini sangat efektif karena satu pompa mempunyai kapasitas 2 x250 liter per detik. "Hari ini kami mencoba pompa mobile yang baru dibeli oleh PU SDA, " kata Yuhronur, Senin (19/12/2022).

Ini merupakan salah satu bagian dari program yang terus dikembangkan untuk penanganan dan kesiapsiagaan banjir. Jadi pompa mobile bisa dibawa ke mana-mana, dan bisa mengatasi banjir di Babat dengan cepat. Termasuk genangan dalam kota Lamongan, dan juga bisa dibawa ke Kuro ketika membutuhkan untuk menambah pompa. "Sudah kita coba, besar sekali keluarnya air karena ini berkapasitas 500 liter per detik, " tambahnya.

Pompa mobile ini melengkapi program sebelumnya, dan Yuhronur berharap banjir tidak akan terlalu lama bertahan, khususnya di Bengawan Jero.

Yuhronur juga mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat dalam mencegah banjir. Ia berharap semangat kerjasama itu terus dilanjutkan dan dipertahankan untuk mengatasi banjir. "Mari kita lanjutkan semangat kebersamaan ini, sehingga banjir ini bisa kita atasi juga bersama, " ujar Kaji Yes, panggilan bupati.

Data dari Dinas PU SDA Lamongan, saat ini ada beberapa pompa raksasa yang disiagakan dan dioperasikan, di antaranya, pompa listrik 3 x 500 liter per detik dan diesel 2 x 125 liter per detik di Babat, pompa listrik 3 x 500 liter per detik di Melik Kalitengah, pompa listrik 2 x 125 liter per detik di Kota Lamongan, pompa listrik 2 x 500 liter per detik dan pompa diesel 2 x 1000 liter per detik di Kuro, ditambah pompa mobile baru dengan kapasitas 2 x 250 liter per detik.

Diungkapkan Kepala Dinas PU SDA Lamongan, Gunadi bahwa keuntungan dari pompa mobile ini adalah dapat dengan mudah dipindahkan dari satu lokasi ke tempat lain, sesuai situasi. "Ini tentu akan membantu penanganan banjir di Kota Lamongan dan Babat, termasuk mengurangi lama genangan air di Bengawan Jero," kata Gunadi. *****