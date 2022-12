Pegiat Anti Korupsi Datangi Polres Lamongan, Tanyakan Penyelidikan Dugaan Korupsi Dana Jasmas 2021

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Sebuah organisasi LSM, Lembaga Persatuan Pemburu Koruptor (LPPK), mendadak mendatangi Polres Lamongan, Senin (19/12/222). Lembaga itu datang untuk mengawal laporan yang dimasukkan ke Pidkor Polres Lamongan sejak 18 Maret 2022 terkait dugaan korupsi penggunaan anggaran dana hibah hasil pokok pikiran (pokir).

LPPK memasukkan laporannya termasuk dugaan korupsi oleh salah satu unsur pimpinan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ada di Lamongan pada 2021.

Ketua LPPK, Afif Muhammad mengungkapkan, dalam laporannya ia menyebutkan beberapa nama anggota DPRD Lamongan,yang diduga terlibat sebagai perantara kepada 600 Pokmas yang tersebar di wilayah Lamongan. "Saya datang menanyakan surat perkembangan hasil penyidikan (SP2P) atas laporan saya pada Maret 2022, " ungkap Afif kepada SURYA, Senin (19/12/2022).

Afif memaparkan bahwa ada dana Jasmas (jaring aspirasi masyarakat) dari DPRD Provinsi senilai total Rp 120 miliar untuk 600 titik pokmas di Kabupaten Lamongan. Di mana masing-masing Pokmas ada yang mendapat Rp 200 juta dan ada yang Rp 150 juta. "Bahkan ada yang usul di bawah Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar, " ungkapnya.

Afif menduga dana Jasmas itu banyak yang dimark-up. Selain tempat ibadah, dana bantuan itu juga banyak dialokasikan untuk fisik bangunan yang rata-rata berupa tembok penahan tanah (TPT), jalan rabat beton dan pengairan. "Diduga banyak mark-up. Keterlaluan, ada yang satu desa mendapat 8 titik. Itu sudah di luar nalar," tegas Afif.

Lebih jauh terkait pemotongan anggaran, Ketua PAC PKB Babat itu menambahkan adanya dugaan pemangkasan di tiap-tiap pokmas dengan persentase tertentu. "Rata-rata potongan minimal 30 persen. Dan dari 30 persen itu sudah ada siapa-siapa saja (penerimanya), sudah saya lampirkan (dalam berkas laporan), " ungkapnya.

Kemudian ia memaparkan bahwa dana hibah yang diberikan mulai tahun 2019 ada sekitar Rp 8,5 triliun, tahun 2020 Rp 9,5 triliun, dan tahun 2021 sebesar Rp 9,9 triliun. Afif menambahkan, nama dua orang yang ia laporkan berinisial ND dan AS, tetapi salah satunya bukan anggota DPRD.

Terpisah, Kanit Pidana Korupsi Polres Lamongan, IPDA M Yusuf saat dikonfirmasi mengenai laporan dari LPPK mengatakan bahwa kasus tersebut saat ini masih dalam tahap pulbaket (pengumpulan bahan keterangan). "Ini masih tahap klarifikasi. Kami masih pengumpulan bahan keterangan. Sudah dilakukan klarifikasi pada 9 orang saksi," ungkap Yusuf.

Sementara anggota DPRD Lamongan yang masuk dalam laporan LPPK berinisial ND yang dikonfirmasi SURYA, malah mengaku tidak tahu menahu terkait dana pokir atau Jasmas itu. "Saya tidak tahu dan tidak pernah berurusan dengan apa yang dilaporkan. Jadi saya tidak tahu," sergah ND. Sementara AS belum bersedia dikonfirmasi karena mengaku masih sibuk memulihkan kesehatannya. ****