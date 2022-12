Jelang Natal dan Tahun Baru 2023, Pemkot Kediri Gelar Operasi Pasar Murni Bahan Sembako

Berita Kediri

SURYA.co.id | KEDIRI - Pemkot Kediri menggelar Operasi Pasar Murni (OPM) di 15 titik kelurahan secara bergilir yang digelar mulai Senin-Jumat (19- 23/12/2022).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjelang Hari Natal dan Tahun Baru 2023 yang digelar oleh Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tanto Wijohari mengatakan, kegiatan OPM hasil kolaborasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri dengan tujuan untuk mengendalikan inflasi agar tidak mengalami kenaikan.

Dalam OPM tersebut, masyarakat ber-KTP Kota Kediri bisa membeli 4 komoditas bahan pangan yang dijual dengan harga terjangkau, di antaranya beras premium seharga Rp 52.000 per 5 kg, minyak goreng Rp 12.000 per liter, Telur Ayam Rp 24.500 per kg dan Gula Pasir 10.500 per kg.

“Kegiatan ini untuk menjaga keterjangkauan harga untuk masyarakat Kota Kediri sehingga inflasi bisa dikendalikan,” tuturnya.

Dijelaskan, setiap hari OPM digelar di 3 titik kelurahan yang mewakili kecamatan masing-masing.

Sesuai jadwal, Selasa (20/12), OPM dilaksanakan di Kelurahan Burengan, Kampungdalem dan Banjarmlati.

Selanjutnya hari Rabu (21/12) diselenggarakan di Kelurahan Jamsaren, Ngadirejo, Dermo. Hari Kamis (22/12) ada di Kelurahan Pesantren, Setonopande, Lirboyo dan Jumat (23/12) di Kelurahan Tosaren, Pocanan dan Sukorame.

Setiap OPM disediakan stok bahan pangan yang cukup melimpah untuk setiap komoditas di masing-masing kelurahan.

Stok yang disiapkan beras premium sebanyak 170 kemasan dengan berat 5 kg per pcs, gula pasir 420 kg, minyak goreng 336 liter dan telur ayam 180 kg.

Sedangkan pembelian dibatasi, di mana perorangan bisa membeli beras premium sebanyak 2 kemasan, gula pasir 2 kg, minyak goreng 2 liter dan telur ayam 2 kg.

Saat pembelian masyarakat harus menunjukkan KTP berdomisili Kota Kediri.

“Pembelian kita batasi agar nanti bisa merata dan bisa dijangkau masyarakat banyak. Karena sasaran OPM kita memang untuk masyarakat Kota Kediri, dengan menunjukkan KTP supaya yang menjadi tujuan kita bisa terlaksana," jelasnya.

Sementara pelaksanaan OPM hari pertama ini berjalan lancar, antriannya juga lancar, teratur dan tidak sampai berjubel.

Diingatkan kepada masyarakat Kota Kediri agar bijak dalam berbelanja dan tidak panic buying.

Sementara perbandingan harga komoditas beras premium yang dijual di pasaran saat ini Rp 60.000 per 5kg, minyak goreng Rp 14.000 per liter, gula pasir Rp 13.000 per kg dan telur ayam Rp 30.000 per kg.

“Masyarakat harus bijak berbelanja. Menjelang Natal dan tahun baru pasti ada kenaikan harga, dengan adanya OPM ini pembelian dibatasi agar tidak ada oknum yang sengaja menimbun bahan pokok penting dan masyarakat Kota Kediri bisa merasakan manfaatnya,” ungkapnya.