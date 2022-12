Beyondly Ciptakan Peluang Usaha bagi Perempuan untuk Kembangkan Potensi dan Tingkatkan Finansial

SURYA.co.id - PT Paranova Global Optima, perusahaan bagian dari ParagonCorp (grup bisnis yang memproduksi Wardah, Make Over, Emina, Kahf, dan brand lainnya), baru saja melakukan launching brand baru, Beyondly, Sabtu (17/12/2022).

Beyondly adalah bisnis penjualan langsung dengan keuntungan optimal, yang menyediakan produk dan program health and wellness secara holistik, serta didukung oleh komunitas suportif.

Dengan tagline Think Beyond Business, To Live Beyond, Beyondly menciptakan peluang usaha bagi perempuan untuk mengembangkan potensi diri dan memperoleh penghasilan tambahan, sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya dan keluarga.

"Melihat peluang dan keterlibatan perempuan di industri penjualan langsung tersebut, Beyondly menciptakan peluang usaha bagi perempuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang bermanfaat bagi dirinya dan keluarga. Lewat Beyondly, baik ibu rumah tangga, perempuan karir, atau siapapun bisa membuka usaha secara simpel dan mudah," ujar Alfia Wardah (Vice President of Business Innovation & Development ParagonCorp).

Ia menambahkan berbisnis bersama Beyondly juga didukung oleh komunitas suportif yang dapat menjadi wadah untuk mengembangkan potensi diri, dengan menjalankan bisnis bersama Beyondly pun mudah dan fleksibel sehingga dapat dijalankan di manapun dan kapanpun.

Beyondly juga menawarkan beragam keuntungan seperti margin yang kompetitif, diskon untuk beragam produk, serta komisi.

"Di tengah kondisi ekonomi yang kian menantang, Beyondly memberikan peluang bagi siapa saja untuk memulai bisnis dan berusaha. Harapannya, langkah Beyondly juga bisa memberi kebermanfaatan yang luas," ujar Alfia Wardah.

Cara memulai bisnis di Beyondly pun mudah karena tak memerlukan biaya registrasi sehingga member hanya perlu mendaftar dan memilih program sesuai dengan fokus yang diinginkan, Rising Star atau Super Star, untuk berbelanja produk melalui platform www.beyondlyid.com.

Pada tahap awal launching ini, ada 28 produk dari 3 kategori yang ditawarkan, yaitu Beyondly Fitclair Collagen Drink sebagai produk nutritional untuk mendukung Healthy Inside, Beyondly Collagen Skincare untuk mendukung Healthy Outside, dan Beyondly Essential Oils untuk mendukung Healthy in Mind.

Member Beyondly juga dapat menjalankan usahanya dengan lebih tenang karena skema bisnis Beyondly, termasuk bonus dan komisi, serta transaksi, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Produk-produk Beyondly pun telah mendapatkan sertifikasi Halal MUI.

Sebagai cara baru untuk perempuan yang ingin bertumbuh, Beyondly mengajak setiap perempuan untuk Think Beyond Business dengan Lebih Untung (Think Wealthy), Lebih Aman (Think Halal), Lebih Menyeluruh (Think Holistic), dan Lebih Mudah (Think Easy).

Cara Memulai Bisnis di Beyondly

Sebagai langkah awal menjalankan usaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan bersama Beyondly, member dapat memulai dengan mendaftarkan akun melalui www.beyondlyid.com.

Website Beyondly dikembangkan dengan teknologi yang memungkinkan member untuk mengakses platform Beyondly tanpa perlu mengunduh aplikasi yang memakan memori handphone.