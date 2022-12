Ajinomoto Indonesia Gelar Seminar Soal Mengatur Pola Hidup Sehat bagi Orang yang Sibuk Bekerja

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Ajinomoto Indonesia menggelar seminar bertema 'Mengatur Pola Hidup Sehat Bagi yang Sibuk Bekerja'.

Dalam seminar yang digelar secara online tersebut, ahli gizi Dr Rita Ramayulis DCN MKes memaparkan mengenai pentingnya memperhatikan asupan gizi yang baik untuk meningkatkan imunitas tubuh.

"Penerapan pedoman gizi seimbang merupakan kunci pola makan yang sehat. Ini berarti makanan sumber karbohidrat, buah dan sayuran, serta lauk-pauk sumber lemak dan protein dalam jumlah yang sesuai perlu dikonsumsi," kata Rita, Senin (19/12/2022).

Salah satu tips yang disampaikan adalah pilih karbohidrat kompleks, protein, dan lemak yang menyehatkan. Juga selalu ingat untuk membatasi makanan tinggi gula, kalori, dan lemak trans yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Rita juga mengingatkan agar tidak mengonsumsi garam dan gula dalam jumlah berlebih.

”Mengurangi tambahan garam untuk memperkuat rasa makanan dapat dilakukan dengan menambahkan MSG, rempah dan sedikit gula,” jelas Rita.

Untuk mengurangi efek negatif dari konsumsi garam (natrium), dapat mengonsumsi makanan tinggi garam dengan makanan tinggi kalium terutama yang berasal dari sayuran.

Rita menambahkan, 70-80 persen sel imun terletak di usus.

Karena itu kita harus mengonsumsi makanan cukup serat yang dapat membuat keseimbangan mikroba sehingga mikroba pathogen tidak bisa masuk usus menuju pembuluh darah.

Head of Public Relations Ajinomoto Grant Senjaya menambahkan, di tengah kesibukan pekerjaan, seseorang harus tetap menjaga asupan makanannya.

”Semoga tips yang Ajinomoto bagikan hari ini bisa membantu para pekerja tetap menjaga kesehatan dengan mengatur pola dan asupan makanan yang dikonsumsi dan penerapan pola hidup sehat,” kata Grant.

Grant menambahkan, Ajinomoto Indonesia Group memiliki beberapa komitmen, di antaranya adalah membantu memperpanjang usia harapan hidup sehat 1 miliar orang.

Kemudian berpartisipasi dalam perbaikan lingkungan sekitar, dengan ikut serta mengurangi dampak lingkungan hingga 50 persen, sekaligus meningkatkan kinerja bisnis.

Untuk merealiasikan komitmen tersebut Ajinomoto Indonesia Group juga meningkatkan literasi dan pengetahuan seluruh karyawannya untuk dicetak sebagai Health Provider.

"Ada dua Health Provider yaitu Health provider for Human Being dan Health provider for The Earth, karena Ajinomoto peduli terhadap perbaikan kesehatan umat manusia dan bumi (lingkungan)," jelas Grant.

Untuk kesehatan atau kelestarian bumi, secara khusus Ajinomoto ingin berkontribusi dalam mengurangi polusi sampah di laut.