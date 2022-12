Jadwal Liga Inggris, Boxing Day 26 Desember, Malam Tahun Baru: Chelsea, MU dan Mancity Main

SURYA.co.id I Lanjutan Liga Inggris 2022/2023 pasca jeda Piala Dunia Qatar 2022 akan digelar bersamaan boxing daya, hari libur pasca Natal 2022, 26 Desember 2022,

Jadwal Boxing Day akan berlangsung nonstop hingga 1 Januari, dengan memasuki matcday ke - 17 dan matchday 18.

Laga lawatan Tottenham Hotspur di kandang Brentfird akan menjadi pembuka laga Boxing Day hari pertama, 26 Desember pukul 19.30 WIB.

Setelah itu akan digelar empat pertandingan serentak pukul 22.00 WIB, terdiri Crystal Palace vs Fulham, Everton vs Wolverhampton Wanderers, - Leicester City vs Newcastle United, dan Southampton vs Brighton & Hove Albion.

Di lanjutkan duel Liverpol di kandang Aston Villa pukul 00.30 WIB (Selasa dini hari) dan Arsenal vs West Ham United pukul 03.00 WIB.

Sementara pimpinan klasemen Liga Inggris, Arsenal akan menjalani laga boxing day melawan Westham United, Selasa (27/12/2022) dini hari.

Baca juga: Liga Inggris - Liga Italia: Arsenal Bersiap Angkut Bintang Lazio, Sergej Milinkovic-Savic

6 Laga Malam Pergantian Tahun

Di malam pergantian tahun, sebanyak enam pertandingan Liga Ingggris yang akan berlangsung.

Diantaranya adalah Manchester United yang akan berlaga di kandang Wolves.

Sementara rival sekota MU, Manchester City akan bermain di kandang Etihad Stadium menjamu Everton.

Baca juga: Liga Spanyol - Liga Inggris: Arsenal - MU Rebutan Joao Felix, Athletico Pasang Bandrol Tinggi

Pemain Arsenal merayakan gol (AFP)

Berikut jadwal boxing day Liga Inggris, klasemen, dan top skor sementara

Top skor sementara Liga Inggris 2022/2023