Buka Toko di Surabaya, IKEA Gandeng Produk UMKM Kota Pahlawan

Chairman of the Supervisory Board of HERO Group Ipung Kurnia, Presiden Direktur PT Rumah Mebel Nusantara (IKEA Indonesia) Patrik Lindvall, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Duta Besar Swedia untuk Indonesia Her Excellency Marina Berg, dan Managing Director Ciputra Group Harun Hajadi seusai menancapkan bambu runcing sebagai simbolisasi diresmikannya IKEA Surabaya.