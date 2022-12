HokBen Buka Gerai Pertamanya di Kabupaten Jember, Menjadi Gerai ke-338 di Indonesia

SURYA.CO.ID, JEMBER – Restoran makanan cepat saji terkenal di Indonesia membidik Kabupaten Jember sebagai pasarnya.

Kali ini, HokBen yang melebarkan sayapnya di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

HokBen memilih Roxy Square Jember sebagai lokasi gerainya.

Peluncuran gerai ini dilakukan, Kamis (15/12/2022). Pelopor makanan bergaya Jepang di Indonesia ini secara resmi melayani pengunjung pada Jumat (16/12/2022).

HokBen Jember Roxy Square merupakan gerai pertama di Kota Jember. HokBen berkomitmen untuk memanjakan lidah pelanggan dengan produk makanan bergaya khas Jepang yang lezat, berkualitas dan halal di Indonesia.

Langkah pembukaan gerai ini untuk memenuhi harapan pelanggan HokBen yang berdomisili di daerah Jember khususnya, agar bisa menikmati kelezatan produk HokBen lebih dekat.

Dengan memilih lokasi strategis HokBen berharap masyarakat dapat dengan mudah menjangkau gerai HokBen untuk menikmati menu berkualitas HokBen.

“Kami sangat senang di usia yang ke 37 tahun HokBen dapat memperluas jangkauan di Jawa Timur dengan membuka gerai HokBen di Kota Jember," ujar General Manager Marketing PT Eka Bogainti, Francisca Lucky.

Menurut General Manager Marketing PT Eka Bogainti, Francisca Lucky, Kabupaten Jember dipilih untuk menjawab permintaan pelanggan agar HokBen bisa hadir di kota ini.

Selain itu, kecintaan masyarakat akan berbagai kuliner nusantara mendorong pihaknya untuk menambah ragam kuliner khususnya di Kota Jember dengan membawa makanan bergaya khas Jepang.

"Kami juga berharap pembukaan store ini bisa membantu penyerapan tenaga kerja di lokasi dimana gerai kami berada”, ujar General Manager Marketing PT Eka Bogainti, Francisca Lucky.

HokBen Jember Roxy Square merupakan gerai ke 338 dari keseluruhan gerai HokBen yang tersebar di 64 kota di Indonesia.

HokBen Jember Roxy Square terletak di lantai dasar, yang memiliki kapasitas kursi 85 kursi.

HokBen Jember Roxy Square akan membuka layanan makan di tempat (dine in), makanan dibawa pulang (take away) dan pesan antar (delivery) serta order online melalui aplikasi.

“Tahun ini HokBen memasuki usia 37 tahun, di usia 37 tahun kami bahagia dapat menyatukan rasa seluruh pelanggan setia di 338 gerai HokBen yang tersebar di 64 kota di Indonesia,” pungkas Francisca.

