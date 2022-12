Raih Oversubscribe 12.58 Kali, VENTENY Resmi Melantai di Bursa Efek Indonesia

SURYA.CO.ID - PT VENTENY Fortuna International Tbk (“Perseroan”) hari ini telah resmi menjadi perusahaan yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Papan Pengembangan Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan kode saham VTNY. VENTENY menjadi perusahaan ke-59 yang melantai di BEI sepanjang tahun 2022.

Melalui aksi Penawaran Umum Perdana Saham (IPO), Perseroan telah menawarkan 939.779.100 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus) lembar saham, dan berhasil menghimpun dana sebesar Rp338.320.476.000 (tiga ratus tiga puluh delapan ratus miliar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

“Momen bersejarah ini merupakan babak baru bagi VENTENY dalam membangun ekosistem teknologi untuk mendukung akselerasi bisnis UMKM dan meningkatkan kualitas hidup karyawan. Kami bersyukur, meski di tengah situasi ekonomi global yang penuh tantangan, kami menerima antusiasme yang luar biasa dari para investor, pengguna, dan masyarakat yang telah turut ambil bagian dalam perjalanan kami. Kami percaya, VENTENY akan tumbuh bersama di Indonesia,” kata Founder dan Group CEO PT VENTENY Fortuna International Tbk Jun Waide, Kamis (15/12/2022) dalam rilis yang diterima surya.co.id.

Memiliki operasional di Filipina (sejak tahun 2015), Singapura (sejak tahun 2016), dan Indonesia (sejak tahun 2019), VENTENY memilih Indonesia sebagai pijakan untuk melakukan aksi korporasi IPO.

“Kami melihat skala pasar yang besar dan potensial di Indonesia, serta potensi pertumbuhan pasar modal nasional yang kuat dengan jumlah investor retail yang besar,” tambah Jun.

Perseroan hadir untuk memberikan solusi finansial kepada pemilik usaha (UMKM dan perusahaan besar) serta meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi karyawan yang berbasis teknologi.

“Indonesia memiliki visi dan misi menjadi negara maju dan menduduki lima besar perekonomian dunia pada tahun 2045, di sini lah inovasi

teknologi seperti VENTENY dapat berperan. Kami optimis bisnis kami dapat tumbuh bersama masyarakat Indonesia yang nantinya turut berdampak pada perekonomian nasional," kata Jun menambahkan.

Atas permintaan yang tinggi dari masyarakat, saham VENTENY telah mengalami oversubscribe (kelebihan pemesanan) hingga 12,58 kali dari pooling (penjatahan terpusat) berdasarkan data dari sistem E-IPO. VENTENY telah melepas 939.779.100 saham untuk Penawaran Umum Perdana ini, atau setara dengan 15 persen dari modal disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Investor yang membeli saham VENTENY tersebar dari 34 provinsi di Indonesia dan 6 negara. Sementara, jumlah pemesan saham VENTENY mencapai 18.847 pemesan. Perseroan berencana untuk menggunakan dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya emisi, untuk penambahan modal kerja untuk PT VENTENY Matahari Indonesia (VMI) yang kemudian disalurkan kepada mitra P2P Lending (Peer-to-Peer) sebesar 42 persen, pengembangan bisnis meliputi pengembangan employee super-app, produk dan layanan, serta memperluas wilayah pemasaran sebesar 30 persen, serta sisanya untuk modal kerja group sebesar 28 % .

Dengan suksesnya IPO ini, Perseroan berencana untuk memperkuat Segmen B2B (Business to Business); dengan berkolaborasi dengan asosiasi industri, menjaga tingkat kolektibilitas kredit, serta memperluas cakupan pasar dengan menambah jumlah representative office sehingga Perseroan dapat memberikan dampak yang lebih baik untuk UMKM Indonesia dan karyawannya.

Selain itu, untuk meningkatkan dan memperkuat Segmen B2B2E (Business to Business to Employee), Perseroan akan mengoptimalkan big data untuk mengembangkan layanan yang bermanfaat dan tepat guna untuk karyawan di semua segmen. Sehingga, Perseroan mengharapkan kontribusi yang meningkat dari employee super-app yang menjadi layanan B2B2E dan menjadikan employee super-app ini sebagai aplikasi yang wajib dimiliki oleh seluruh

karyawan.

Tentang VENTENY

PT VENTENY Fortuna International Tbk menawarkan sebuah proposisi yang unik bagi para UMKM dalam menumbuhkan bisnis melalui kombinasi growth funding dan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Didirikan pada tahun 2015, VENTENY berambisi untuk menjadi market leader di industri ini, dengan menawarkan proposisi unik yang belum pernah ditawarkan sebelumnya yang menjadi sorotan dan menerima pengakuan dari pasar melalui penghargaan-penghargaan bergengsi seperti: Finovate Asia (2016), Top 100 Start Up oleh Echelon (2017), Champion Financial Innovation Business Conference FinTech Summit 2017, CNBC Person of The Months (2022) dan CNBC Award: The Most Promising Start Up (2022).

Visi VENTENY adalah membangun sebuah platform online multi-layanan yang bermanfaat dalam memberdayakan bisnis dan memperkaya kehidupan masyarakat secara global. Dengan misi untuk berkontribusi penuh terhadap pertumbuhan pelanggan, tidak hanya melalui produk berbasis teknologi dengan kualitas terbaik, tapi juga melayani pelanggan dengan perhatian, hormat dan komitmen yang kuat.

Per hari ini, jasa VENTENY secara kesuluruhan sudah menjangkau lebih dari 200.000 pengguna di Filipina dan lebih dari 250.000 pengguna di Indonesia.