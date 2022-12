Maximillian & Mary Luncurkan Toi Et Moi untuk Saasonal Collection Akhir Tahun

SURYA.co.id|SURABAYA - Brand perhiasan Maximillian & Mary di bulan Desember 2022 ini meluncurkan Seasonal Collection berupa set perhiasan cincin dan kalung beserta liontin dengan nama Toi Et Moi.

Nama dalam bahasa Perancis yang berarti Kamu dan Aku atau You and Me tersebut sudah dijual secara pre-launching mulai 5 Desember 2022 lalu.

"Untuk launching hari ini dan dari pre order sudah ada 4 buah yang lalu, berupa tiga cincin dan satu kalung beserta liontin," kata Lidya Christanti, Project Leader Maximillian & Mary, Pakuwon Mall Surabaya, Kamis (15/12/2022).

Set perhiasan Toi Et Moi, memiliki desain yang unik dan adorable. Dengan cincin dan liontin yang masing-masing terdiri dari dua berlian dengan kualitas tertinggi, yaitu D colour (100 persen putih) dan IF Clarity (tanpa sidik jari alam) dengan polish, cut dan symmetry Excellent (3Excellent).

"Toi Et Moi ring versi Maximillian & Mary melambangkan dua pasangan yang saling mencintai selamanya (You and Me, Forever)," jelas Lidya.

Sejarah Toi Et Moi ring yaitu di tahun 1796 saat Napoleon Bonaparte memberikan cincin pertunangan kepada Josephine.

Di dunia modern saat ini cincin Toi Et Moi tetap abadi dan masih menjadi inspirasi para selebriti Hollywood seperti Arianna Grande dan Emily Ratajkowski, dalam menentukan design Engagement Ring yang melekat di jarinya.

Karena Seasonal Collection, seri Toi Et Moi hanya tersedia 16 buah. Masing-masing 8 buah untuk cincin, liontin dan kalung.

Harga cincin seri Toi Et Moi dibanderol dengan harga Rp 93,44 juta. Sementara untuk kalung dan liontin, dibanderol di harga Rp 92,700 juta.(rie/Sri Handi Lestari).