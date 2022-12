PGN Gencar Sosialisasi Jargas untuk Rumah Tangga Sebelum Proses Gas In di Daerah Baru

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - PT PGN Tbk gencar melakukan sosialisasi tentang tata cara dan keamanan penggunaan gas bumi untuk calon pelanggan PGN di daerah yang baru.

Langkah ini dilakukan guna memastikan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga utilitas yang terpasang dan kemanfaatan gas bumi dalam kehidupan sehari-hari.

Kali ini, sosialisasi tentang keselamatan penggunaan gas bumi bagi pelanggan Rumah Tangga dilaksanakan oleh PGN di Balai Kecamatan Jombang dan Kecataman Tembelang, Jombang.

Adapun materi dalam sosialisasi tersebut di antaranya adalah keselamatan penggunaan gas bumi, catat meter mandiri dan tata cara pembayaran.

"Sosialisasi ini sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi di Ruang Rapat Sekretariat Jombang pada tanggal 22 November 2022. PGN dalam hal ini berkomitmen memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat pengguna gas bumi tentang apa itu gas bumi, kemanfaatnnya seperti apa dan cara penggunaannya," kata Mohammad Makki Nurudin, Area Head Sidoarjo PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Rabu (14/12/2022).

Dalam paparannya, Mohammad Makki, mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengguna gas bumi agar tetap aman dalam menggunakannya.

Pertama harus menutup kran gas ketika peralatan gas yang terhubung dengan pipa gas tidak digunakan dalam waktu lama.

Kedua, harus menjauhkan pipa gas dari instalasi listrik dan harus memastikan sirkulasi udara di sekitar lokasi pemakaian gas.

Meter juga harus diletakkan di lokasi yang mudah dijangkau oleh petugas.

"Selain itu harus memeriksa secara rutin kondisi pipa instalasi dan selang fleksibel yang terhubung dengan peralatan gas. Jika tercium bau gas, atau terjadi kendala dalam penyaluran atau keluhan lainnya, maka segera telepon ke Pertamina Call Center 135," jelas Mohammad Makki Nurudin.

Pada kesempatan tersebut, Mohammad Makki juga menjelaskan tentang tata cara catat mandiri, yaitu bagaimana konsumen bisa melakukan pencatatan meter secara mandiri dengan menggunakan aplikasi PGN Mobile.

Ia juga menjelaskan tentang tata cara pembayaran dan harga gas per meter kubik.

"Pelanggan yang sudah dilakukan pengaliran gas pertama kali ke masing-masing rumah (Gas In) sesuai dengan tahapan sebelumnya, maka sejak saat itu terhitung sudah menjadi pelanggan gas. Dan Kontrak pemakaian Rumah Tangga adalah 4 m3 – 50 m3 setiap bulannya dengan taris gas Rp 4.250 per meter kubik untuk pelanggan RT1 dan Rp 6.000 per meter kubik untuk pelanggan RT 2," terangnya.

Terkait program pembangunan jargas APBN 2021, ia mengatakan Kabupaten Jombang mendapatkan akokasi sebanyak 6.422 Sambungan Rumah Tangga (SR).

Dari alokasi tersebut, progres pembangunannya sudah mencapai 92 persen.

"Target kami akan selesai di akhir tahun 2022," pungkasnya.