Pemain Persebaya Surabaya Kompak Beri Sindiran Akibat Keputusan Kontroversial Wasit

SURYA.co.id, - Pemain Persebaya Surabaya ramai-ramai beri sindirian usai keputusan kontroversial wasit di laga lawan Persik Kediri.

Laga Persebaya vs Persik Kediri pada lanjutan pekan ke-14 BRI Liga 1 2022 berakhir antiklimaks.

Pertandingan yang berakhir dengan skor 1-1 itu hampir dimenangkan oleh Persebaya yang bermain hanya dengan 10 pemain.

Satu pemain Persebaya, Ahmad Nufiandani dijatuhkan oleh kiper Persik Kediri, Dikri Yusron di dalam kotak penalti pada menit-menit akhir jalannya pertandingan.

Tetapi jatuhnya Ahmad Nufiandani itu tak digubris oleh wasit Ginanjar Rahman Latief yang memimpin jalannya pertandingan.

Pemain dan offisial Persebaya Surabaya memprotes wasit seusai pertandingan Liga 1 2022/2023 lawan Persik Kediri di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jawa Tengah, Selasa (13/12). Pertandingan berakhir imbang dengan skor 1-1. (Deni Denaswara/Tribun Network)

Usai laga, baik manajemen Persebaya, pelatih Aji Santoso hingga pemain buka suara.

Di sisi pemain, para penggawa Bajul Ijo menyindir secara terbuka melalui akun media sosialnya.

Leo Lelis dkk kompak mengunggah ulang video pelanggaran yang dialami oleh Nufiandani pada instagram story masing-masing, dan membumbuhi dengan kalimat sindiran.

Pemain asing Higor Vidal bahkan menyebutkan bahwa Persebaya selalu bermain melawan 12 pemain.

"14 Matches, 0 penalty for Persebaya. Always we play againsts 12 players in the field, not easy." tulis Higor Vidal.

(14 pertandingan, 0 penalti untuk Persebaya. Kami selalu bermain melawan 12 pemain di lapangan, tak mudah.)

Kiper Persebaya Surabaya, Andhika Ramadhani juga mempertanyakan kenapa selalu pihaknya yang dikerjai di lapangan.

Aksi Higor Vidal di laga Persebaya vs Persik Kediri pada lanjutan laga pekan ke-14 BRI Liga 1 2022, Selasa (13/12) (TRIBUN NETWORK/DENI DENASWARA)

"Kenapa selalu kami, sesuai pesanan ya sit? Tulis Andhika Ramadhani

