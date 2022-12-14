Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Nahdliyah Versi Veve Zulfikar Arab, Latin dan Artinya
Berikut lirik Sholawat Nahdliyah versi penyanyi religi Veve Zulfikar tulisan Arab, Latin dan arti.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Berikut lirik Sholawat Nahdliyah versi penyanyi religi Veve Zulfikar tulisan Arab, Latin dan arti.
Sholawat Nahdliyah merupakan bacaan sholawat yang disusun oleh K.H. Hasan Abdul Wafi salah satu Pengasuh Pondok pesantren Nurul Jadid, Probolinggo Jawa Timur.
Sholawat Nahdliyah banyak dinyanyikan ulang oleh sejumlah penyanyi religi, selain Veve Zulfikar, ada juga Ai Khodijah.
Melansir laman resmi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Cilacap, inilah lirik Sholawat Nahdliyah selengkapnya:
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ صَلَاةً تُرَغِّبُ وَتُنَشِّطُ 2x
وَتُحَمِّسُ بِهَا الْجِهَادْ لِإِحْيَاءْ، وَإِعْلَاءِ دِيْنِ الْإِسْلَامْ 2x
وَإِظْهَارِ شَعَائِرِهْ عَلَى طَرِيْقَةِ، جَمْعِيَّةِ نَهْضَةِ الْعُلَمَاءْ 2x
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ اَللّٰهْ اَللّٰهْ اَللّٰهُ اَللّٰهْ ثَبِّتْ وَانْصُرْ أَهْلَ جَمْعِيَّةْ 2x
جَمْعِيَّةْ نَهْضَةِ الْعُلَمَاءْ، لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللّٰهْ
Sholawat Nahdliyah Tulisan Latin dan Artinya
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ صَلَاةً تُرَغِّبُ وَتُنَشِّطُ
Allahumma shalli ‘alaa sayyidina Muhammad Shalaatan turaghghibu wa tunasyithu
“Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dengan rahmat yang membuat kami menjadi senang dan giat".
وَتُحَمِّسُ بِهَا الْجِهَادْ لِإِحْيَاءْ، وَإِعْلَاءِ دِيْنِ الْإِسْلَامْ
Wa tuhammisu biha al-jihaad li ihyaa-i Wa i’laa-i diinil islaam
"dan bersemangat dalam berjuang menghidupkan dan meninggikan syiar agama Islam."
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