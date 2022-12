Liga Italia, Eks Bintang Keturunan Indonesia, Radja Nainggolan Tuduh Direktur Sevilla Rusak AS Roma

Radja Nainggolan ketika masih memperkuat AS Roma musim 2017/2018.

SURYA.co.id I Pemain keturun Indonesia Radja Nainggolan menjadi salah satu bintang AS Roma ketika tim Ibu Kota Italia itu langganan masuk empat besar Liga Italia Serie A.

AS Roma terakhir finis merasakan empat besar di musim 2017/2018, dengan nangkring posisi ketuga.

Ketika itu, Nainggolan main bersama Mo Salah dan Alisson yang keduanya kini berseragam Liverpool.

Di musim berikutnya 2018/2019 AS Roma terlempar ke urutan enam, dan belum pernah lagi bisa urutan 4 besar atau zona Liga Champions hingga kini.

Radja Nainggolan yang kini bermain di Klub Royal Atwerp Belgia menyebut biang rusaknya prestasi AS Roma adalah Monchi, Direktur Olahraga AS Roma yang kini balik ke klub lamannya Sevilla Spanyol.

Dikutip SURYA dari Livescore.com, menurut Radja Nainggolan Monchi didatangkan ke AS Roma di musim 2017/2018 dari Sevilla.

Kedatangan Monchi, kata Nainggolan bukannya menjadikan AS Roma sebagai pemburu juara.

Sebab beberapa bulan mengendalikan AS Roma, Monchi malah menjual besar-besaran para bintang AS Roma, termasuk Nainggolan, Moh Salah dan Alisson.

Dampak penjualan itu, AS Roma di musim berikutnya 2018/2018 terlempar dari jalur juara.

Monchi sendiri akhirnya dibuang oleh AS Roma di tahun 2019, namun dampaknya tetap dirasakan AS Roma.

Tim Ibu Kota harus kembali membangun barisan pemain untuk memulihkan status empat besar. Monchi sendiri kini telah kembali bersama Sevilla.

"Dia menghancurkan tim," katanya kepada Tradizione Romanista.

"Dia menjual semua pemain. Saya bahkan tidak bisa menyebutkan namanya. Jika saya tahu dia akan pergi segera setelah saya pergi, saya akan bertahan.

"Kami memiliki pemain yang sangat kuat, dan kemudian kami menjual mereka. Jika Anda ingin menang, Anda harus mempertahankan pemain yang kuat. Jika Anda selalu berubah, Anda tidak akan pernah memiliki dasar yang kokoh untuk bekerja."

Kini di usia 34 tahun, Nainggolan masih menjadi gelandang hebat, tetapi ia berfikir lagi untuk kembali ke Roma.

Dia tetap bermain bersama Royal Atwerp Belgia.

"Jika saya kembali ke Roma sekarang, saya akan mengambil risiko merusak semua kenangan indah yang saya miliki di sana," tambahnya.

"Roma adalah tempatnya, dalam hal sepak bola, di mana saya merasa dicintai dan dihormati. Saya terlalu tua untuk kembali sekarang. Saya hidup untuk sepak bola dengan cara saya sendiri."

Sumber: Livescore.com