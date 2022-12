Jelang Akhir Tahun, MPM Honda Jatim Berikan Promo Pembelian Honda BeAT, DP Cuma Rp 500 Ribu

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Jelang akhir tahun 2022, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim) distributor sepeda motor Honda wilayah Jatim dan NTT beserta jaringan dealer Honda siap menemani aktivitas penting masyarakat dengan memberikan penawaran spesial pada skutik terlaris New Honda BeAT dan New Honda BeAT Street.

Melalui program PESTA Honda, Penawaran Spesial Akhir Tahun Motor Honda, MPM Honda Jatim memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin memiliki Honda BeAT.

"Cukup bayar Rp 500 ribu, konsumen sudah bisa memiliki Honda BeAT. Selain itu juga, MPM Honda Jatim juga memberikan fasilitas potongan angsuran tiga kali atau Rp 60 ribu. Promo ini berlaku mulai periode 1 – 31 Desember 2022."

“Honda BeAT sebagai motor favorit masyarakat sebagai sarana transportasi kepercayaan masyarakat di Tanah Air dalam menjalankan aktivitas sehari – hari. Kami berharap program yang diberikan bisa dinikmati konsumen Honda," ujar Marketing Communication & Development Division Head MPM Honda Jatim, Suhari, Rabu (14/12/22).

Ia menambahkan, New Honda BeAT sendiri, saat ini dipasarkan dengan harga on the road (OTR) Surabaya Rp 19.376.000 untuk tipe CBS, Rp 17.365.000 untuk tipe CBS-ISS, dan Rp 20.071.000 untuk tipe Deluxe.

Sementara untuk New Honda BeAT Street dipasarkan dengan OTR Surabaya OTR Rp 20.172.000.

"Tunggu apa lagi. Kini eranya nge-BeAT karena setiap pengguna New Honda BeAT dan New Honda BeAT Street adalah Satu yang Spesial dari Skuter Matik Favorit Semua orang," seru Suhari.

Selain promo, lebih lanjut Suhari mengatakan, MPM Honda Jatim juga menggelar Pameran BeAT AKhir Tahun di beberapa lokasi yakni Lawu plaza Madiun (19 Desember 2022-18 Januari 2023), Matos Malang (12-25 Desember 2022), Icon Mall Gresik (12-18 Desember 2022), Sunrise Mall Mojokerto (19-25 Desember 2022).

Kemudian juga Delta Plaza Surabaya(19-25 Desember 2022), Royal Plaza Surabaya(26 Desemeber 2022-01 Januari 2023), Bravo Tuban (18-31 Desember 2022), PCC ponorogo (26 Desember – 01 Januari 2023).

Lebih dari itu, masih kata Suhari, untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan sepeda motor Honda impian, MPM Honda Jatim juga selalu konsisten memberikan layanan purna jual.

"Kemudahan informasi terkait motor Honda di Jatim dan NTT, konsumen bisa mengakses website dan sosial media mpmhondajatim," pungkasnya.

