Jelang Akhir Jabatan Marhaen, Bappeda Nganjuk Selesaikan Penyusunan RPD 2023

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Optimalisasi perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial, menjadi panduan kerja di Pemkab Nganjuk. Hal itu sebagai tindak lanjut instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 2023.

Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi mengatakan, perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk harus on the track. Untuk itu, jajaran kepala dinas harus punya shine of planning. "Kami berharap ini tidak seremonial saja, maka perencanaan itu harus sesuai analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal," kata Marhaen, Rabu (14/12/2022).

Dijelaskan Marhaen, Nganjuk memiliki 6 outline perencanaan untuk arah Nganjuk ke depan. Yakni gambaran kinerja pembangunan daerah, permasalahan isu strategis serta faktor kunci keberhasilan, penyelarasan arah kebijakan nasional Provinsi Jatim dan Kabupaten Nganjuk.

Kemudian penjenjangan kinerja dan program strategis daerah, keterkaitan antar tujuan pembangunan daerah, penyelarasan target indikator pembangunan nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk.

"Keenam outline tersebut harus betul-betul diperhatikan dalam penyusunannya untuk perencanaan pembangunan," ucap Marhaen.

Di samping itu, Nganjuk harus di-branding sebagai kota Agropolitan. Di mana Nganjuk sebagai kota agropolitan khususnya untuk hasil pertanian tanaman bawang merah. "Ini yang harus kita branding ke depan. Makanya mari bersama-sama kita wujudkan mimpi Nganjuk Bangkit," ujar Marhaen.

Sementara Kepala Bappeda Nganjuk, Fadjar Judiono mengatakan, tahun ini spesial karena penuh dengan perencanaan pembangunan daerah di Nganjuk. Di mana RPD sebagai lanjutan dokumen perencanaan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2023, sudah selesai.

"Pegangannya adalah RPD pembangunan 3 tahun terakhir, ini mau diarahkan ke mana pembangunan di Nganjuk," kata Fadjar.

Dijelaskan Fadjar, tujuan RPD sendiri yang pertama adalah Nganjuk tumbuh (pertumbuhan ekonomi masyarakat), Nganjuk Sehat dan Cerdas (peningkatan IPM bidang pendidikan dan kesehatan serta peningkatan SDM), Nganjuk Akuntabel (semua yang dilakukan oleh OPD di Kabupaten Nganjuk bisa dipertanggungjawabkan).

Disusul Nganjuk Harmonis (harmonis dalam kehidupan sosial masyarakat dan harmonis dalam melaksanakan birokrasi seperti yang telah dicanangkan yakni Nganjuk nyawiji).

"Empat rumusan itu kami turunkan menjadi 31 rumusan sasaran strategis pembangunan daerah yang mengampu pada 32 urusan pemda dan urusan penunjang lainnya. Indikator kinerja RPD ada 8 indikator dan 49 indikator," ucap Fadjar.

Untuk itu, tambah Fadjar, pihaknya berharap seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah ) nanti melakukan forum SKPD yang melibatkan stakeholder di masyarakat untuk menjaring partisipasi terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian dapat disepakati serta masalah yang belum selesai di tahun sebelumnya, bisa diselesaikan pada 2023.

"Tentunya apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan bisa bersama sama melaksanakan pembangunan daerah ini lebih mudah, lebih baik, lebih fokus. Itu agar hasilnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Nganjuk," tutur Fadjar. *****