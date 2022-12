ALASAN Indonesian Idol 2022 Hadirkan 11 Juri, Ini Penjelasan Programming & Acquisition Director RCTI

SURYA.CO.ID - Jelang Indonesian idol 2022 tayang perdana, pihak penyelenggara mengadakan konferensi pers, Selasa (13/12/2022).

Salah satu topik yang dibahas adalah alasan Indonesian Idol 2022 yang menggunakan sistem penjurian berbeda dari musim sebelumnya.

Perlu diketahui, Indonesian Idol 2022 menghadirkan 11 juri, bukan 5 juri seperti biasanya.

Programming & Acquisition Director RCTI Dini Putri menjelaskan, 11 juri dipilih bukan karena kebetulan.

“Yang membedakan tahun ini secara konten bisa dilihat gambaran sedikitnya 11 juri. 11 juri itu not by accident, is by design karena apa juri-jurinya ini setelah pandemi jadwal Diva kanan kiri saya dan Divo ini jadwalnya luar biasa,” ujar Dini, dikutip dari Youtube Indonesian Idol.

Dini mengatakan, dengan ada 11 juri maka pemilihan peserta yang lolos Indonesian Idol XII ini bakal lebih selektif lagi.

Mengingat ada 11 juri dengan pandangan yang berbeda-beda tentang bakat dan karakter bernyanyi.

Oleh karena itu, menurut Dini, ini adalah season yang paling tangguh dari sisi pesertanya.

“Secaran konten akan menarik. Untuk peserta saya bisa pastikan ini adalah season yang cukup tough (kuat)."

"Kenapa? Karena mereka harus puaskan 11 juri dengan performance, secara kemampuan. Karena bisa jadi dia lolos sama batch juri-juri ini, tapi begitu dia lolos batch berikutnya bisa jadi bukan orang yang sama,” ucap Dini.

“Begitu lolos batch berikutnya mereka pikir oh Mas Anang nyarinya kayak begini begini, teh Ocha nyari gaya menyanyi gini. Kalau ini tahu tahunya setelah lolos bisa ketemunya David Bayu yang unik,” lanjut Dini.

Oleh karena itu, Dini memastikan secara konten nantinya Indonesian Idol musim XII tidak akan sama dengan yang sebelumnya.

“Jadi secara konten interesting karena enggak seperti biasanya dengan juri yang sama dari awal sampe live. Kalau kita sekarang punya 11 juri. Jadi ada a lot interesting drama,” tutur Dini.

Jadwal Indonesian Idol 2022 Tayang Perdana