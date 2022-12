Harmoniasi antara Musik dan Perhiasan, Frank & co Dukung Event Jakarta Head In The Clouds 2022

Frank & co turut meramaikan festival musik Jakarta Head in the Clouds (HITC) 2022.

Frank & co

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Merek perhiasan Frank & co turut meramaikan festival musik Jakarta Head in the Clouds (HITC) 2022 yang merupakan hasil besutan label rekaman internasional 88rising.

Frank & co menjadi jewellery partner dari Head in the Clouds Jakarta 2022.

General Manager dari Frank & co, Ferdy Felano, mengatakan mereka tidak hanya membawa experience kepada pengunjung, tapi juga melakukan beragam kegiatan, serta mempertontonkan koleksi perhiasannya yang istimewa.

"Yaitu koleksi Frank Gold dan Frank & co ME melalui sebuah experience area serta jewelry lounge yang dihadirkan Frank & co," kata Ferdy, Selasa (13/12/2022).

Frank & co bagian dari Central Mega Kencana (CMK) yakni perusahaan ritel perhiasan emas dan berlian, memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan di samping menghadirkan koleksi perhiasan yang berkualitas.

Frank & co juga berkomitmen untuk selalu menghadirkan inovasi dalam produk dan pelayanannya.

Frank & co sebagai Jewellery Partner di Jakarta HITC 2022 88rising merupakan label rekaman internasional berbasis Los Angeles, Amerika Serikat yang hadir untuk menjadi wadah ekspresi untuk bakat-bakat terpendam asal Asia dan Asia Tenggara sekaligus menjadi roda penggerak dari hadirnya bakat-bakat tersebut di kancah musik global.

Sesuai dengan visi tersebut, festival musik Head in the Clouds seakan menjadi pelengkap yang semakin mempertegas bahwa kehadiran 88rising bersama dengan bakat-bakat naungannya merupakan sebuah disrupsi dari kultur populer yang kerap kali didominasi oleh negara-negara Barat.

Sebuah disrupsi yang rupanya juga disambut baik oleh masyarakat global.

Terbukti dengan setiap gelaran HITC di berbagai negara yang diiringi dengan kesuksesan; bahkan membentuk tren global baru.

"Frank & co melihat kehadiran HITC, sebagai sebuah momentum istimewa dalam menyapa serta semakin dekat dengan para penikmat kultur populer dari berbagai usia dan kalangan," jelas Ferdi.

Seiring dengan kondisi post-pandemi yang juga diwarnai dengan kehadiran festival-festival musik bergengsi.

Hal ini kembali meneguhkan Frank & co sebagai merek ritel perhiasan yang bukan hanya mengedepankan kualitas, namun juga jeli dalam melihat animo publik serta konsumennya yang melek akan kultur populer.

Ferdy menegaskan sebagai sebuah produsen musik dan hiburan, 88rising menggebrak dunia internasional melalui inovasi-inovasinya yang berani, salah satunya dengan mengkurasi seniman-seniman muda berbakat dari berbagai region di Asia.