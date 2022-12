Beresiko Kesetrum! Tim Elite PLN, Tangani Jaringan Listrik Bertegangan di Bangkalan Tanpa Pemadaman

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Aliran listrik di Madura sudah terkenal suka padam alias byar-pet, sehingga menjadi pelecut PLN Unit Induk Jatim untuk terus melakukan inovasi pelayanan. Yang terbaru adalah membentuk unit khusus yang terdiri dari 67 personel yang punya spesialisasi pada perbaikan jaringan tanpa harus diawali dengan pemadaman listrik.

Karena itulah 67 personel itu disebut 'pasukan elite' atau pasukan Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB), yang melakukan serangkaian pekerjaan di 108 titik tanpa pemadaman di wilayah Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bangkalan, ULP Blega, dan ULP Kamal dalam dua hari, 13-14 Desember 2022.

Pekerjaan yang ditangani pasukan elite itu meliputi pemeliharaan, perbaikan, penggantian isolator, konduktor, maupun komponen lainnya pada jaringan-jaringan listrik bertegangan tinggi yang kondisinya masih menyala. Mereka dikumpulkan di kawasan Tangkel, Kecamatan Burneh dalam gelar apel program Borderless PDKB dan Harbas Terintegrasi ‘Bestie’, Selasa (13//12/2022).

Senior Manajer Distribusi PLN Unit Induk Jatim, Putu Eka Astawa mengungkapkan, pembentukan Pasukan PDKB merupakan salah satu terobosan PLN dalam memberikan pelayanan terbaik dan maksimal kepada para pelanggan.

“Mereka sengaja dibentuk sebagai pasukan khusus untuk melaksanakan pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Dengan Tim PDKB kami berharap, masyarakat tetap beraktifitas dengan menikmati aliran listrik. Karena pekerjaan maupun pemeliharaan bisa dilakukan tanpa melakukan pemadaman,” ungkap Putu yang didapuk sebagai pembina upacara dalam apel gelar pasukan elite itu.

Puluhan pasukan elite PLN Unit Induk Jatim itu terdiri dari 5 regu PDKB Sentuh Langsung berjumlah 19 personel, 2 regu PDKB Berjarak dari PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sidoarjo dan Surabaya Utara, 6 regu PDKB Pemeliharaan dan Rabas (Harbas) dari UP3 Surabaya Utara, UP3 Surabaya Selatan, UP3 Surabaya Barat, UP3 Sidoarjo, UP3 Gresik, dan UP3 Pamekasan.

Tim PDKB Harbas juga didukung dari pasukan elite PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bangkalan, ULP Kamal, ULP Blega, dan ULP Ketapang ditambah sejumlah 16 personel pendamping.

Puluhan Tim Elite PDKB akan didukung dengan kekuatan 40 unit armada. Terdiri dari mobil PDKB SL 5 unit yang masing-masing unit berkemampuan mengisolasi tegangan 20 Kv, bisa menampung beban personel maksimal 250 KG, hingga mengangkat material maksimal 500 KG.

Selain itu, PLN Unit Induk Jatim juga menerjunkan dua unit armada PDKB Berjarak, enam unit armada harbas, sembilan unit pikap, satu unit truk, dan 17 unit kendaraan untuk mobilisasi personel.

“Kami memiliki peralatan-peralatan yang full isolasi dan itu semata-mata kami investasikan untuk memberikan keselamatan, termasuk pelayanan kepada para pelanggan. Armada-armada itu termasuk peralatan kerja khusus, bukan sekedar mobil biasa. Tetapi peralatan khusus untuk mengisolasi tegangan,” tutur Putu.

Program Borderless PDKB dan Harbas Terintegrasi ‘Bestie’ kali ini merupakan kegiatan yang ke-16 di Jatim selama tahun 2022. Dalam kesempatan ini, PLN Unit Induk Jatim menargetkan pekerjaan di 6 penyulang dan pengamanan Right of Way (RoW) jaringan 20 kV sebanyak 54 KMs.

“Dengan target pekerjaan di sejumlah 108 titik mampu saving sekitar 713.000 Kwh atau setara dengan Rp 865 juta,” pungkas Putu. *****