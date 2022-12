Rayakan Peluncuran Produk Baru, Instaperfect Gelar Beauty Gathering dan Workshop di Penghujung 2022

SURYA.CO.ID - Pada Sabtu (10/12/2022), brand kosmetik Instaperfect merilis produk baru bernama Instaperfect Skincover Air Cushion.

Untuk merayakan peluncuran produk tersebut, Instaperfect menggelar acara Beauty Gathering bekerja sama drg. Irvanda, sekaligus MUA dalam kegiatan beauty class.

Tak hanya itu, acara yang diselenggarakan di Larazeta Resto itu juga mengadakan Beauty Workshop Brooch bersama christaliciousaccessories.

Rangkaian acara dimulai dengan pengenalan brand Instaperfect dan Crystallure.

Kemudian, Beauty Class bertema 'On the Go Glam Makeup Look', yang cocok digunakan untuk kegiatan sehari-hari.

Salah satu produk yang digunakan pada beauty class itu, adalah Instaperfect Skincover Air Cushion.

Hasya, penanggung jawab acara itu mengatakan, Instaperfect Skincover Air Cushion memiliki keunggulan dari segi formula.

“Instaperfect Skincover Air Cushion ini hadir dengan formula terbaru yang sudah dilengkapi dengan SPF 50 PA++++ yang teruji non-comedogenic dan non-acnegenic yang pastinya sudah ada kandungan ectoin dan breathable comfort yang cocok digunakan sehari-hari dengan penggunaan masker” ucap Hasya.

Peserta beauty class diberi materi mengenai langkah-langkah menggunakan kosmetik secara benar.

Tidak hanya mendapat ilmu tentang make up, seluruh peserta mendapatkan goodie bag berisi produk Crystallure dan Instaperfect.

Selain itu, peserta juga mendapatkan voucher senilai Rp. 75.000 yang dapat ditukarkan saat berbelanja online produk Crystallure dan Instaperfect di Shopee Jelita Kosmetik.

Seluruh peserta juga berkesempatan mendapatkan gift 3 goodie bag yang berisi produk Instaperfect dan Crystallure untuk 3 peserta yaitu 1 Best Makeup dan 2 Best Participants.

Seorang pemenang best participant, Shella mengaku senang bisa mengikuti acara tersebut.

Selain menambah ilmu, ia juga bisa berkenalan dengan teman-teman baru.

“Ini pertama kalinya saya mengikuti Beauty Gathering dan Workshop ini."

"Perasaan saya senang sekali, selain mendapatkan ilmu dan yang tidak kaleng-kaleng, saya juga bisa bertemu banyak teman yang bisa menambah relasi saya," terangnya.

"Saya pasti akan ikut lagi sih mbak kalau ada acara ini," imbuhnya.

Suksesnya acara Beauty Gathering & Beauty Workshop Instaperfect berharap dapat terus memperkenalkan produk-produk unggulannya yang dibutuhkan oleh para wanita pada, untuk menunjang penampilan dalam keseharian.