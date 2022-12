Meriahnya PCX Celebration Day, Diikuti 300 Member PCX

Untuk memberikan apreasiasi kepada pecinta matic besar All new Honda PCX 160, PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim) distributor sepeda motor Honda wilayah Jatim & NTT, menggelar PCX Celebration Day.

SURYA.CO.ID, MADIUN - Kehadiran All New Honda PCX 160 disambut positif oleh kalangan penggemar matic besar di wilayah Jawa Timur. Sejak dikenalkan pertama kali, All New Honda PCX menjadi primadona bagi penggemar matic.

Kegiatan yang berlangsung Sabtu (10/12) ini diramaikan oleh pecinta skutik premium Honda PCX. Diawali dengan rolling city, rombongan bergerak melewati beberapa ikon yang diikuti 300 peserta yang terdiri dari konsumen dan komunitas ini diajak untuk merasakan kenyamanan berkendara dengan menggunakan Honda PCX dengan tetap mengutamakan #Cari_Aman saat berkendara di jalan dengan start dari Sun City Mall Madiun untuk rolling city untuk mengekplore jalan perkotaan dan melewati icon kota Madiun. Rombongan riders PCX ini menarik perhartian masyarakat saat melintas.

Selain rolling city, beragam kegiatan menarik dihadirkan dalam acara ini antara lain Community Gathering, Games dan quiz berhadiah, Test ride berhadiah. PCX Celebration Day semakin meriah dengan hadirnya tarian tradisional jaranan serta penampilan OM New Monata.

Program penjualan dengan promo menarik pun ditawarkan di kegiatan ini yakniyakni pembelian secara kredit dengan potongan tenor 3 kali dan uang muka 1,8 juta serta mendapatkan hadiah langsung Step Floor dan Disc Lock serta service murah. . Tersedia juga produk dari Honda Genuine Part (HGP) dan Apparel juga mendukung gaya berkendara konsumen serta service murah agar performa motor Honda tetap terjaga sehingga nyaman dana man digunakan untuk sehari – hari.

“Terima kasih atas kepercayaan dan sambutan positif para pengunjung Suncity Mall pada kegiatan PCX Celebration Day. Selama satu dekade kehadirannya di Indonesia, skutik premium Honda PCX selalu ingin memberikan kenyamanan dan ekspresi elegan bagi pengendaranya. All New Honda PCX series semakin memenuhi harapan dan kebanggaan dalam bergaya bagi pecinta skutik premium.” Kata Suhari, Marketing Communication & Development Division Head MPM Honda Jatim.

All New Honda PCX160 yang meluncur awal tahun lalu menjadi model yang menghadirkan sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi. Mengadopsi mesin yang lebih bertenaga dengan kapasitas 160cc 4 katup enhanced Smart Power plus (eSP+), serta memiliki teknologi minim gesekan dan performa yang meningkat, membuat All New Honda PCX160 ini memberikan kesempurnaan puncak saat dikendarai harian maupun turing. Tampilan baru didesain mewah dan dinamis, memberikan ekspresi berkelas tinggi dan semakin mendukung gaya pengendaranya. Ditunjang fitur Honda Selectable Torque Control (HSTC) pada tipe ABS dan e:HEV, skutik ini memberikan rasa aman bagi pengendara saat melintasi jalan yang licin. (*)