Para Ibu Harus Bersiap, Telur dan Dua Kelompok Sayur di Lamongan Meroket Sebelum Akhir 2022

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di momen hari besar sudah menjadi siklus, seperti menjelang akhir tahun 2022 ini. Mendekati Natal 2022 dan pergantian Tahun 2023 atau Nataru, kenaikan harga terjadi dengan persentase cukup tinggi di sejumlah pasar tradisional di Lamongan.

Dari pengamatan SURYA sampai Minggu (11/12/2022), rekor kenaikan harta terutama terjadi pada komoditas telur ayam yang sudah menyentuh Rp 30.000 per KG, di Pasar Sidoharjo, Sukodadi, Sekaran, Blimbing, Babat, Paciran serta Mantup. Sebelumnya, harga telur Rp 27.000 per KG.

"Ada kenaikan harga telur di tingkat eceran, tetapi belum seberapa," ungkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lamongan, Anang Taufik saat dikonfirmasi SURYA, Minggu (11/12/2022).

Kenaikan harga juga terjadi pada kelompok sayuran meski Anang masih berdalih tidak sampai memicu keresahan. Menurut Anang, hal itu wajar karena menjelang Nataru. "Harga terkendali dan masih taraf kewajaran bisa dijangkau masyarakat," ungkap Anang.

Disebutkan Anang, beberapa bahan pokok memang mengalami kenaikan harga di antaranya bawang merah dari sebelumnya Rp 28.000 menjadi Rp 35.000 per KG. Bawang putih dari sebelumnya Rp 17.000, naik menjadi Rp 21.000 per KG. "Untuk dua jenis komoditas itu, mungkin pengaruh erupsi Semeru, " selorohnya.

Selain itu beberapa kelompok sayur mayur yang bergerak naik adalah kentang, dari Rp 14.000 menjadi Rp 16.000 per KG. Kubis yang sebelumnya Rp 4.000 naik menjadi Rp 8.000 per KG, bahkan harga seledri malah melonjak 50 persen dari Rp 25.000 menjadi Rp 50.000 per KG.

Yang tidak boleh diabaikan adalah harga minyak goreng curah, karena sudah menyentuh Rp 16.500 per KG, dari sebelumnya Rp 14.000. Namun dari semua itu, kenaikan cukup tinggi terjadi pada telur di tingkat pengecer, karena dari Rp 27.000 menjadi Rp 30.000 per KG itu bisa disebut skor kenaikan tertinggi.

Sementara dari kelompok sayuran, para penggemar sambal harus bersabar karena cabai kecil menjadi juaranya karena menapaki kenaikan luar biasa dari Rp 28.000 menjadi Rp 40.000 per KG. Kenaikan harga ini diperkirakan berimbas pada penjualan makanan yang berbahan cabai di warung-warung.

Selain itu, harga beras jenis IR 64 ikut-ikutan terseret dari semula Rp 12.000 menjadi Rp 13.000 per KG. "Kenaikan harga sejumlah komoditas terjadi di sejumlah pasar itu, dan sepertinya terjadi setiap menjelang Nataru. Hanya, persentase kenaikannya berbeda setiap tahunnya," kata Anang yang juga Plt Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lamongan.

Salah seorang pedagang di Pasar Sidoharjo, Wati mengakui, dalam sepekan terakhir kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. "Yang mengagetkan harga telur sampai Rp 30.000 per KG," kata Wati.

Meski kenaikan harganya tidak terlalu besar, namun Wati mengaku sudah dirasakan para pelanggannya. Karena itu Wati dan para pedagang lainnya berharap pasokan sejumlah kebutuhan itu tetap lancar. "Kalau kirimannya sampai tidak lancar, maka harga berpotensi naik lagi," tambahnya. ****