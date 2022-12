CoinEx Charity Komitmen Gelar Aksi Kemanusiaan di Banyak Negara

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Selama setahun terakhir, CoinEx Charity telah berkolaborasi dengan organisasi amal di seluruh dunia untuk mengumpulkan kekuatan demi kebaikan.

“CoinEx Charity telah menyelenggarakan beberapa program amal yang diterima dengan baik dan menerima surat penghargaan dari badan amal di seluruh dunia,” kata Hapi Yang, Pendiri dan CEO CoinEx.

Pada bulan Februari 2022 lalu, di Rio de Janeiro Brasil dilanda curah hujan terberat sejak 1932, menyebabkan 900 penduduk kehilangan tempat tinggal mereka.

Dengan cepat, CoinEx Charity turut andil dalam acara penggalangan dana yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah, memberikan donasi untuk membantu para korban secepat mungkin.

“CoinEx Charity menerima surat penghargaan dari Terra Santa atas donasi yang kami berikan. Mereka mengakui tanggapan cepat kami yang segera datang setelah Brasil dilanda hujan lebat,” jelas Haipo Yang.

Selain itu, badan amal tersebut juga telah meluncurkan program amal 'Book Donation Worldwide' dengan mengadakan pengadaan buku dan perlengkapan belajar untuk anak-anak serta membangun ruang baca amal untuk sekolah.

“Pada Hari Anak, CoinEx Charity mengirimkan 1.000 buku dan 350 set perlengkapan belajar kepada lebih dari 300 siswa di Sekolah Dasar Wat Chai Chimphli di Bangkok, Thailand,” tambah Haipo Yang.

Lanjut dikatakan, semua guru dan siswa di Wat Chai Chimphli berterima kasih atas donasi dari CoinEx Charity dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka melalui surat penghargaan yang menyentuh hati.

Tidak hanya itu, CoinEx Charity juga telah menerima Certificate of Appreciation dari UNICEF, di mana organisasi PBB mengakui dan menghargai kontribusi CoinEx Charity di 'Pertunjukan Karpet Biru untuk UNICEF 2022'.

Yang paling baru, CoinEx Charity menerima surat penghargaan dari Hope Foundation for Children with Cancer (KAÇUV) di bulan Agustus 2022, sebagai bentuk terima kasih kepada CoinEx Charity karena turut mendanai program amal yang mereka adakan, bertajuk 'Education is My Hope'.

"Perjalanan ke depan mungkin masih panjang dan sulit, tetapi dengan tindakan yang berkelanjutan, pada akhirnya kita akan mencapai tujuan dan meraih masa depan yang lebih cerah," beber Haipo Yang.

Sebagai badan amal internasional, CoinEx Charity akan tetap berkomitmen untuk berbuat baik dalam jangka panjang.