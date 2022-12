Perkuat Kolaborasi Internasional menuju World Class University Lewat UNIFUR

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Universitas Negeri Surabaya (UNESA) menyelenggarakan UNIFUR (Unesa’s International Forum of University Rectors) 2022 di Auditorium Lantai 11, Gedung Rektorat, Kampus Lidah Wetan, Surabaya, Kamis (8/12/2022).

UNIFUR yang didapuk Unesa sebagai kegiatan tahunan dalam bidang perencanaan dan kerja sama yang melibatkan pimpinan perguruan tinggi di berbagai negara.

Kerjasama tersebut dilakukan Unesa sebagai upaya memperluas dan memperkuat kolaborasi internasional dengan perguruan tinggi di dunia.

Memasuki tahun ketiga kali ini, UNIFUR melibatkan pimpinan atau pakar perguruan tinggi sebagai pembicara utama sesi pleno maupun pembicara tamu Focus Group Discussion (FGD).

Di antaranya Prof Dr Bettina Amrhein (Education at University of Duisburg Germany), Prof Diah Ayu Maharani Ph D (Educational and Cultural Attache-Embassy of the Republic of Indonesia in Washington DC USA) dan Mr Khairul Munadi (Educational Attache-Embassy of the Republic of Indonesia in London UK).

Selain itu, ada Prof Dr Ir Aisyah Endah Palupi M Pd (Educational Attache-Embassy of The Republic of Indonesia in Manila Philippines), Yudil Chatim (Educational and Cultural Attache-Embassy of the Republic Indonesia in Beijing China) dan Luh Anik Mayani Ph D (Educational Attache-Embassy of the Republic of Indonesia in Paris France).

Disela-sela forum, Ketua Panitia, Asrori saat diwawancara menyampaikan, total perguruan tinggi yang terlibat dalam UNIFUR tahun ini yaitu sekitar 50 institusi dari 15 negara. Sebagian dari mereka menjadi pemateri di beberapa sesi diskusi maupun FGD.

“Setelah jadi PTN BH, kerja sama internasional menjadi salah satu tuntutan kami. UNIFUR ini termasuk media untuk bertemu dengan partner internasional saling bertukar pikiran dan informasi terkait apa yang sudah dilakukan termasuk inovasi di kampus atau negara masing-masing,” ujar kepala Kantor Urusan Internasional (KUI) UNESA itu.

Lewat kerja sama internasional termasuk yang diteken beberapa institusi dalam acara ini.

Menurutnya, banyak program yang dapat dilakukan bersama ke depannya, termasuk pertukaran pelajar dan dosen, kolaborasi riset dan publikasi ilmiah termasuk kelas atau kursus musim panas (summer course).

Selain itu, juga kolaborasi menggelar forum internasional membahas isu-isu mutakhir tingkat global seperti krisis global, pendidikan, termasuk peran perguruan tinggi di dalamnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama UNESA, Dr Sujarwanto M Pd menjelaskan sesuai dengan tema "Enhancing Universities’ G20 Involvement to Achieve World Class University".

Forum tahun ini mengangkat isu G20 guna membahas tiga sektor prioritas seperti penguatan arsitektur kesehatan global, transisi energi dan transformasi digital.

“Nah, peran perguruan tinggi ini kira-kira apa dan apa yang bisa dikerjasamakan ke depan, itu yang kami sama-sama bahas sekarang,” paparnya.