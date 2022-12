Jelang Nataru, Harga Sejumlah Komoditas Hasil Pertanian di Ponogoro Naik Drastis

SURYA.CO.ID, PONOROGO - Jelang natal dan tahun baru (Nataru), harga sejumlah komoditas hasil pertanian di Pasar Legi Ponorogo mulai meningkat drastis.

Para pedagang di pasar tersebut, mengatakan kenaikan harga hampir mencapai dua kali lipat.

Pantauan SURYA.CO.ID di beberapa lapak pedagang di Pasar Legi Ponorogo, harga komoditas yang naik adalah cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, kentang, tomat hingga kol.

Tidak hanya naik, disebutkan jika pasokan menipis.

“Pasokan berkurang, kayak cabai itu biasanya dapat 40 kilogram, sekarang ya cuma dapat 15 kilogram sekali kirim. Yang beli juga separuhnya,” ujar salah seorang pedagang bernama Suprihatin, Sabtu (10/12/2022).

Ia merinci, jika cabai rawit sebelumnya seharga Rp 25 ribu per kilogram. Kini, dia menjual Rp 45 ribu hingga Rp 50 ribu per kilogram. Juga untuk cabai merah, sebelumnya Rp 12 ribu hingga Rp 13 ribu per kilogram, sekarang Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu per kilogram.

Yang lain adalah bawang merah, saat ini mencapai Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu per kilogram. Padahal sebelumnya hanya Rp 18 ribu per kilogram.

Begitu pun untuk bawang putih, harga saat ini Rp 20 ribu per kilogram. Sebelumnya hanya Rp 12 ribu hingga Rp 13 ribu per kilogram.

“Naiknya memang hampir dua kali lipat. Sudah dua pekan ini. Mulai akhir November kemarin itu,” kata pedagang yang mengaku telah berjualan selama 20 tahun ini.

Tidak hanya itu, Suprihatin juga jika harga sayur mayur juga perlahan naik. Contohnya adalah kentang, jika sebelumnya Rp 11 ribu per kilogram, saat ini Rp 15 ribu per kilogram.

Untuk tomat, juga sebelumnya Rp 6 ribu per kilogram, sekarang naik dua kali lipat menjadi Rp 14 ribu per kilogram. Juga yang naik dua kali lipat adalah kol, sebelumnya Rp 5 ribu per kilogram, saat ini Rp 10 ribu.

“Faktornya ya jelang natal dan tahun baru. Seperti sudah kebiasaan. Ditambah juga hujan yang berpengaruh pada tanaman,” terangnya.

Karena harga yang melambung tinggi ini, dia mengklaim pembeli juga mengurangi pembeliannya.

“Misal nih biasanya beli 1 kilogram gitu, sekarang paling separuhnya atau seperempatnya,” bebernya.

Sementara salah satu pembeli, Henik Lia mengaku pusing harus memutar otak karena hampir semua harga komoditas mengalami kenaikan.

“Ya akhirnya beli setengah, seperempat. Disesuaikan dengan budget belanja saja lah. Asal cukup semua. Pengennya harga normal,” pungkasnya.