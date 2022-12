Sabet Penghargaan dari GridOto Award 2022, Permintaan Yamaha Fazzio di Jatim Melonjak

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Berhasil sandingkan predikat Motorcycle of The Year dan Best Scooter Matic 125cc dari Grid Oto Award 2022, permintaan Yamaha Fazzio Hybrid Connected kian bertambah.

Hal ini dibuktikan PT. Surya Timur Sakti Jatim (Yamaha STSJ) yang mengalami peningkatan permintaan terhadap skutik terobosan terbaru ini.

Manager Promosi Yamaha STSJ, William Saputra mengatakan, sejak pertama kali mengaspal, memang skutik ini langsung mendapat respond yang positif dari masyarakat.

"Hingga saat ini, Fazzio masih jadi salah satu skutik yang dicari oleh konsumen," ujar William di Surabaya. Jumat (8/12/2022).

Ia mengakui, skutik berdesain elegan ala motor Eropa ini berhasil mengantongi antusias masyarakat khususnya di area perkotaan lantaran dibekali dengan desain dan fitur-fitur modern menjadikan motor ini terbaik dikelasnya.

Sementara itu, Claudia, Customer Service Yamaha STSJ mengungkapkan, menjelang tutup tahun, memang banyak yang bertanya tentang Yamaha Fazzio.

“Setiap hari kami pasti menerima pertanyaan konsumen terkait Fazzio. Rata-rata yang menghubungi berasal dari kalangan milenial yang ingin punya motor stylish tapi bisa memenuhi mobilitas sehari-harinya,” kata Claudia.

GM Service Yamaha STSJ, Ilham Wahyudi menambahkan, salah satu fitur unggulan yang dimiliki skutik ini yaitu terkoneksi dengan Y-Connect yang menghubungkan motor dengan smartphone pengendara.

Sehingga membantu pengendara untuk mengetahui informasi terkait notifikasi telepon, e-mail, pesan, rekomendasi perawatan, konsumsi bahan bakar, hingga jarak tempuh dan Eco Riding.

Selain itu, fitur fungsional lainnya yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari adalah Electric Power Socket.

Fitur ini membantu pengendara untuk mengisi daya pada gadget sehingga pengendara bisa Always ON.

Pun perihal berkendaranya, yang tentunya semakin nyaman karena motor ini memiliki tambahan double hook carabiner sehingga memudahkan konsumen ketika membawa barang bawaan yang banyak.

Di tambah dengan pijakan kaki yang luas, membuat pengendara semakin nyaman, rileks, dan ringan ketika harus sedang berkendara.

“Memang jika bicara luas, tidak hanya cocok untuk kaum milenial, motor ini memang cocok untuk semua kalangan. Terutama bagi konsumen yang memprioritaskan efisiensi, fungsionalitas, dan kendaraan yang lihat di jalan raya,” kata Ilham.

Sekadar informasi, Yamaha Fazzio Hybrid Connected hadir dengan dua tipe yaitu LUX dan Neo. Tipe Lux hadir dengan 2 pilih warna yaitu Prestige Silver dan Matte Black yang dibanderol dengan harga Rp24.159.000.

Sedangkan tipe Neo hadir dengan 4 pilihan warna yaitu Cyan, Beige, Black, dan Red yang dibanderol dengan harga Rp 23.857.000.

Informasi lebih lanjut terkait spesifikasi unit Yamaha di Jawa Timur dapat menghubungi CS Yamaha STSJ di 08228 – 7777 – 898.