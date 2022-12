Kelebihan Berat Badan, Penadah Motor Bangkalan Ini Gagal Kabur; Kena Pasal Pemberatan Lagi !

AM, tersangka penadah motor yang bertubuh gemuk, bersama pelaku pencurian motor, IS memperagakan cara memantik di hadapan anggota Satreskrim Polres Bangkalan, Jumat (9/12/2022).

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Jalan hidup yang dijalani AM (28) memang berat. Selain terhadang beratnya situasi yang memaksanya menjadi penadah sepeda motor curian, AM ternyata juga bermasalah dengan berat badannya. Warga Desa Pangolangan, Kecamatan Burneh itu pasrah ketika digerebek polisi di tempat kosnya, gara-gara tidak bisa bergerak terhalang bobot tubuhnya sendiri.

Kondisi AM memang tidak biasa. Karena biasanya anggota komplotan atau sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berbadan atletis atau paling tidak bertubuh kurus. Dengan begitu, pergerakannya menjadi lincah dan dapat leluasa berlari cepat untuk menghindari dari kejaran polisi.

Sayangnya, AM mungkin menyesali itu belakangan. Dengan ukuran tubuhnya yang jumbo alias gemuk, AM malah tidak bisa berbuat apa-apa ketika sejumlah personel gabungan Unitreskrim Polsek Burneh dan Satreskrim Polres Bangkalan membekuknya di rumah kos di Surabaya, Kamis (8/12/2022) malam.

Jangankan kabur untuk lari atau melakukan upaya perlawanan, beranjak dari tempat duduknya saja AM merasa kesulitan karena kelebihan berat badan.

“Tersangka adalah pembeli atau penadah, ia hanya diam saat kami datangi di rumah kos di Surabaya. Ia sedang duduk sambil telpon-telponan. Tidak ada pergerakan apalagi perlawanan, mungkin karena tubuhnya gemuk,” ungkap KBO Satreskrim Polres Bangkalan, Aiptu Sukarno Leksono kepada SURYA, Jumat (9/12/2022).

Tubuh AM yang gemuk ternyata menyelamatkannya dari terjangan peluru polisi. Tidak demikian dengan rekannya, IS (18), warga Desa Pangolangan, Kecamatan Burneh. Dengan tubuh ringkih, IS berupaya kabur saat akan ditangkap sehingga polisi terpaksa melepaskan tembakan ke pergelangan kakinya.

“Pertama kami menangkap AM, setelah itu barulah kami mendapatkan keterangan di mana posisi IS. Kami menangkap (IS) di rumahnya, satu kampung dengan tersangka Amin,” pungkasnya.

Penangkapan kedua tersangka itu menindaklanjuti kasus pencurian sepeda yang terjadi pada 15 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB. Beberapa jam sebelumnya, Tim Opsnal Polres Bangkalan menemukan barang bukti berupa satu unit sepeda motor saat melakukan penggeledahan di rumah seseorang yang diduga penadah, di Kampung Sattoan, Kelurahan Pejagan, Kota Bangkalan.

Kendati tidak menemukan si penadah, polisi mendapatkan satu unit barang bukti berupa sepeda motor dengan nopol M 5024 HL hitam tahun 2014. Motor tersebut dilaporkan hilang pada 15 Oktober 2022.

Di hadapan penyidik, IS mengakui bahwa dialah adalah pelaku pencurian motor tersebut bersama pria berinisial US yang ditetapkan sebagai DPO.

Kapolres Bangkalan, AKBP Wiwit Ari Wibisono mengungkapkan, IS dan DPO US sama-sama satu kampung dengan para pelaku, yakni Desa Pamolangan, Kecamatan Burneh.

Tersangka Imam dan US, lanjutnya, berjalan kaki bersama menuju ke TKP. Mendapati keadaan yang sepi, kedua tersangka mengambil motor Honda Beat warna hitam kombinasi kuning dengan cara merusak kunci kontak.

“Si AM yang gemuk adalah pembelinya, pemantiknya adalah Amin. Namun US memilih kabur ketika mendengar polisi telah menangkap AM dan IS. Ketiganya adalah sindikat pencurian motor dari satu kampung,” ungkap Wiwit.

Atas perbuatannya, si gemuk AM dan IS terancam hukuman pidana 4 tahun penjara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. Hingga saat ini Satreskrim Polres Bangkalan terus mengejar pelaku lainnya yang telah ditetapkan sebagai DPO.

“Hasil dari penjualan motor hasil curian itu dipakai untuk pesta sabu. Kami sudah menangkap beberapa pengedar sabu di daerah sana (Kecamatan Burneh). Termasuk pengedar saat pesta sabu di atas pohon,” pungkas Wiwit. *****