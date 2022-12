Tiket Liga Inggris: Tiket Chelsea Sulit Dicari, Termurah Rp 475 Ribu, Ini Link Membelinya

SURYA.coid I Bagi Anda penggemar Chelsea dan Liga Inggris. Berikut ini cara membeli tiket jika Anda ingin menonton langsung di Stamford Bridge.

Tiket Chelsea termasuk tiket paling sulit di dapatkan lantaran selalu habis terjual secara musiman.

Markas Chelsea, Stamford Bridge termasuk stadion dengan kapasita terkecil dibanding raksasa Liga Premier lainnya.

Itu sebabnya, tiket Chelsea paling sulit untuk didapatkan.

Hanya pertandingan melawan tim - tim kelas bawah di Piala Carabao yang agak mudah didapatkan.

Untuk laga - laga lain, The Blues secara teratur telah menjual habis pertandingan kandang mereka di Stamford Bridge.

Harga Tiket Chelsea



Harga tiket Chelsea termurah adalah £25 pund (sekitar Rp 475 ribu). Harga naik menjadi £95 (Rp 1,8 juta) untuk game Kategori AA di tribun utama

Untuk tiket musiman Chelsea mulai dari sekitar £600 (Rp 11, 5 juta), naik menjadi £940 (Rp 18 juta) di kursi utama.

Dimana tempat membeli tiket Chelsea?

Situs web resmi Chelsea adalah tempat terbaik untuk membeli tiket.

Untuk bisa menjadi pembeli tiket dengan status prioritas, wajib mendaftar diri dalam paket keanggotaan tahunan dengan biaya £30 (Rp 571 ribu).

Pemilik status anggota berhak atas manfaat tambahan berupa pembelian barang dagangan dan akses ke berbagai konten digital eksklusif dan terbaru.

Tiket pertandingan kandang Premier League mulai dijual 42 hari sebelum pertandingan.

Tiket bisa didapatkan sesuai ketersediaan):

Minggu 1 – satu tiket per anggota

Minggu 2 – dua tiket ekstra per pemegang tiket musiman dan anggota (maksimal tiga tiket per orang)

Minggu 3 – obral umum (empat tiket per orang)