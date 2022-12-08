Lirik Sholawat Mughrom Lengkap Arab dan Terjemahan

SURYA.CO.ID - Berikut lirik Sholawat Mughrom lengkap versi Ai Khodijah.

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ

يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ

يَا رَسُوْلَ الله

Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom

Ya Musthofanal Mukarrom

Ya Rosulalloh

"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu

Duhai kekasih kami termulia,

Wahai Rasulullah"

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ

يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ

يَا رَسُوْلَ الله

Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom

Ya Musthofanal Mukarrom

Ya Rosulalloh

"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu

Duhai kekasih kami termulia,

Wahai Rasulullah"

جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ

مَا شَافِتْ مِثْلُهْ عَيْنْ

أَسَرْ فُؤَادِيْ

وِ زَادْ وِدَادِيْ

بَدْرِ الدُّجَا يَازيْنْ

Jamalak Ma Fits-Nain

Masyafit Mitsluh ‘Ain

Asar Fuadi

Wizad Widadi

Badrid-Duja Ya Zain"Keindahanmu tiada duanya

"Insan sepertimu tak pernah dipandang mata

Kau telah menawan hatiku

Menambah volume cintaku

Duhai insan terbaik rembulan segala gulita"

أَبْيَضْ حُلْوِ الْخَدِّينْ

يَا وَاسِعَ الْعَيْنَينْ

أَحْلَى ابْتِسَامَهْ

بِأَبْهَى عَلَامَةْ

يَا سَيِّدَ الْكَوْنَينْ

Abyadh Hulwil-Khoddin

Ya Wasi’al-‘Ainain

Ahlab-Tisamah

Biabha ‘Alamah

Ya Sayyidal-Kaunain

"Putih berseri, manis kedua pipi

Wahai insan bermata lebar indah

Termanis senyumnya

Terindah tanda kenabiannya

Duhai pemimpin dua alam"

إِمْتَى حَبِيْبِيْ أَرَاكْ

وَالْقَاكْ وَافْرَحْ بِنَدَاكْ ؟

Imta Habibi Arok

Wal-Qok Wafroh Binadak

"Duhai kekasih, bilakah aku dapat memandangmu

Berjumpa denganmu dan bahagia atas kedermawananmu"

طَهَ جُدْ بِنَظْرَةْ إِلَيَّ

طَهَ يَا عَظِيْمَ الْجَاهْ

طَهَ جُدْ بِنَظْرَةْ إِلَيَّ

طَهَ يَا عَظِيْمَ الْجَاهْ

Thoha Jud Binadroh Ilayya

Thoha Ya ‘Adhimal-Jah

Thoha Jud Binadroh Ilayya

Thoha Ya ‘Adhimal-Jah

Duhai Thoha pandanglah diriku, bermurah hatilah

Duhai Thoha, wahai insan teragung kedudukannya

Duhai Thoha pandanglah diriku, bermurah hatilah

Duhai Thoha, wahai insan teragung kedudukannya

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ

يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ

يَا رَسُوْلَ الله

Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom

Ya Musthofanal Mukarrom

Ya Rosulalloh

"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu

Duhai kekasih kami termulia,

Wahai Rasulullah"

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ

يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ

يَا رَسُوْلَ الله

Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom

Ya Musthofanal Mukarrom

Ya Rosulalloh

"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu

Duhai kekasih kami termulia,

Wahai Rasulullah"

قَلْبِيْ يَا حِبِّيْ عَلِيل

وَ لَيْلِيْ عَلَيَّ طَوِيلْ

إِسْمَكْ يَا غَالِيْ

دَايْماً فِي بَالِيْ

مِنْ شَوْقِيْ لَكْ يَا جَمِيلْ

Qolbi Ya Hibbi ‘Alil

Wa Laili Alayya Thowil

Ismak Ya Gholi

Daiman Fi Bali

Min Syauqilak Ya Jamil

Hatiku menderita duhai kekasihku

Malam hariku terasa begitu panjang menantimu

Duhai insan tiada tara namamu selamanya di kalbuku

Lantaran rinduku padamu duhai Insan rupawan

بَصَلِّيْ عَلَيكْ وَ ارْتَاحْ

وَ الْقَى أُنْسِ وَ أفْرَاحْ

تِشْفَى جُرُوْحِيْ . وَ تِتْهَنَّى رُوْحِي

مِنْ بَعْدِ لَيْلِيْ صَبَاحْ

Sholawat untukmu kuhaturkan selalu

Ialah penentram, penghibur dan seluruh kebahagiaanku

Penawar laraku, penyejuk jiwaku

Cahaya fajarku setelah gulita