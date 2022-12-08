Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Mughrom Lengkap Arab dan Terjemahan

Inilah lirik sholawat Mughrom lengkap dalam bahasa Arab, latin dan terjemahan Bahasa Indonesia versi Ai Khodijah

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
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SURYA.CO.ID
Lirik Sholawat Mughrom 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik Sholawat Mughrom lengkap versi Ai Khodijah.

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
Ya Musthofanal Mukarrom
Ya Rosulalloh

"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu
Duhai kekasih kami termulia,
Wahai Rasulullah"

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
Ya Musthofanal Mukarrom
Ya Rosulalloh

"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu
Duhai kekasih kami termulia,
Wahai Rasulullah"

جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
مَا شَافِتْ مِثْلُهْ عَيْنْ
أَسَرْ فُؤَادِيْ
وِ زَادْ وِدَادِيْ
بَدْرِ الدُّجَا يَازيْنْ
Jamalak Ma Fits-Nain
Masyafit Mitsluh ‘Ain
Asar Fuadi
Wizad Widadi
Badrid-Duja Ya Zain"Keindahanmu tiada duanya
"Insan sepertimu tak pernah dipandang mata
Kau telah menawan hatiku
Menambah volume cintaku
Duhai insan terbaik rembulan segala gulita"

أَبْيَضْ حُلْوِ الْخَدِّينْ
يَا وَاسِعَ الْعَيْنَينْ
أَحْلَى ابْتِسَامَهْ
بِأَبْهَى عَلَامَةْ
يَا سَيِّدَ الْكَوْنَينْ
Abyadh Hulwil-Khoddin
Ya Wasi’al-‘Ainain
Ahlab-Tisamah
Biabha ‘Alamah
Ya Sayyidal-Kaunain

"Putih berseri, manis kedua pipi
Wahai insan bermata lebar indah
Termanis senyumnya
Terindah tanda kenabiannya
Duhai pemimpin dua alam"

إِمْتَى حَبِيْبِيْ أَرَاكْ
وَالْقَاكْ وَافْرَحْ بِنَدَاكْ ؟
Imta Habibi Arok
Wal-Qok Wafroh Binadak

"Duhai kekasih, bilakah aku dapat memandangmu
Berjumpa denganmu dan bahagia atas kedermawananmu"

طَهَ جُدْ بِنَظْرَةْ إِلَيَّ
طَهَ يَا عَظِيْمَ الْجَاهْ
طَهَ جُدْ بِنَظْرَةْ إِلَيَّ
طَهَ يَا عَظِيْمَ الْجَاهْ
Thoha Jud Binadroh Ilayya
Thoha Ya ‘Adhimal-Jah
Thoha Jud Binadroh Ilayya
Thoha Ya ‘Adhimal-Jah

Duhai Thoha pandanglah diriku, bermurah hatilah
Duhai Thoha, wahai insan teragung kedudukannya
Duhai Thoha pandanglah diriku, bermurah hatilah
Duhai Thoha, wahai insan teragung kedudukannya

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
Ya Musthofanal Mukarrom
Ya Rosulalloh

"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu
Duhai kekasih kami termulia,
Wahai Rasulullah"

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
Ya Musthofanal Mukarrom
Ya Rosulalloh

"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu
Duhai kekasih kami termulia,
Wahai Rasulullah"

قَلْبِيْ يَا حِبِّيْ عَلِيل
وَ لَيْلِيْ عَلَيَّ طَوِيلْ
إِسْمَكْ يَا غَالِيْ
دَايْماً فِي بَالِيْ
مِنْ شَوْقِيْ لَكْ يَا جَمِيلْ
Qolbi Ya Hibbi ‘Alil
Wa Laili Alayya Thowil
Ismak Ya Gholi
Daiman Fi Bali
Min Syauqilak Ya Jamil

Hatiku menderita duhai kekasihku
Malam hariku terasa begitu panjang menantimu
Duhai insan tiada tara namamu selamanya di kalbuku
Lantaran rinduku padamu duhai Insan rupawan

بَصَلِّيْ عَلَيكْ وَ ارْتَاحْ
وَ الْقَى أُنْسِ وَ أفْرَاحْ
تِشْفَى جُرُوْحِيْ . وَ تِتْهَنَّى رُوْحِي
مِنْ بَعْدِ لَيْلِيْ صَبَاحْ
Sholawat untukmu kuhaturkan selalu
Ialah penentram, penghibur dan seluruh kebahagiaanku
Penawar laraku, penyejuk jiwaku
Cahaya fajarku setelah gulita

Tags
Mughrom
Lirik Sholawat
Qolbi Bihubbika

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