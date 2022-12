Strategi Gubernur Khofifah Agar Bank Jatim Berhasil Menangkan Pasar

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memberikan arahan terkait penguatan strategi kepada jajaran managemen Bank Jatim yang tengah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) di Kantor Pusat Bank Jatim Surabaya, Rabu (7/12/2022).

Gubernur Khofifah memberikan pesan, agar Bank Jatim bisa menguatkan lini digital dan IT untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan zaman. Khususnya di era teknologi.

"Jadi kita harus memahami customer preference. Termasuk saat ini adalah kebutuhannya adalah kebutuhan era digital, yaitu IT. Menjadi bagian yang sangat penting di era perkembangan teknologi ini. Jika harus mengadopsi Tim IT expert, maka itu adalah sebuah kebutuhan, jika perlu melakukan short course maka lakukanlah," tegas Khofifah.

Ia melanjutkan, kemudahan dalam mengakses fasilitas perbankan memiliki pengaruh besar dalam kesejahteraan masyarakat Jatim. Ia mendukung Bank Jatim sebagai BUMD Pemprov Jatim untuk kompetitif memenangkan pasar dengan produk mereka.

"Semua produk keuangan harus kompetitif, karena ini adalah kunci memenangkan pasar," katanya.

Khofifah pun menyampaikan langkah yang bisa diambil untuk memperluas pasar. Yaitu, dengan menyoroti potensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jatim.

Ia optimis bahwa UMKM dapat menjadi pasar potensial untuk Bank Jatim. Di mana BUMD ini dapat turut serta melakukan pendampingan terkait pemodalan dan menguatkan UMKM di Bumi Majapahit.

"Saya ingin menyampaikan bahwa PDRB Jatim sebagian besar didukung oleh UMKM. Karena itu, UMKM adalah market yang luar biasa untuk Bank Jatim. Sangat mungkin kemudian Bank Jatim melakukan pendampingan terkait pemodalan dan masuk pada market yang sekarang sekaligus untuk menguatkan," ujarnya.

Tak berhenti di situ, Gubernur Khofifah juga berkaca dari misi dagang Jawa Timur ke Jeddah dan Alexandria. Ia mengatakan, bahwa potensi pasar Jatim di bidang perdagangan sangatlah besar, namun UMKM Jatim kerap menghadapi kendala dalam akses distribusi barang ke luar negeri.

"Pengusaha di Jatim menginginkan adanya digital market, karena mereka tidak bisa mengakses distributor langsung di luar negeri. Mereka biasanya hanya bisa menitipkan barang. Bank Jatim barangkali bisa membantu proses ini," tuturnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur Khofifah mengungkapkan, bahwa tata kelola Bank Jatim dikategorikan sebagai sangat baik.

Hal ini mengikuti penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPANRB) yang menyebutkan, bahwa reformasi birokrasi Pemprov Jatim berada di level A.

Ia mengimbau agar Good Corporate Governance senantiasa dikawal oleh para pembangun kebijakan dan pemegang saham PT. Bank Pemvangunan Daerah Jawa Timur Tbk agar perbankan nasional dan dsersh makin berkembang.

"Tata kelola pemerintah Provinsi Jatim dikatakan kini sudah sangat baik oleh KemenPAN-RB. Maka tata kelola Bank Jatim berarti sudah sangat baik pula. Good corporate governance harus selalu dikawal pemangku kebijakan Bank Jatim dan para pemegang saham," katanya.

Pada RUPS Bank Jatim kali ini, terjadi perubahan susunan pengurus Bank Jatim. Pada RUPS ini disetujui pengangkatan Zulhelfi Abidin sebagai Direktur IT & Digital dan Eko Susetyono sebagai Direktur Manajemen Risiko.

Gubernur Khofifah pun mengapresiasi jajaran pengurus Bank Jatim, atas dukungan dan prestasinya selama ini. Dengan masuknya dua direksi baru hari ini, prestasi Bank Jatim diharapkan bisa lebih baik lagi kedepannya.

"Mudah-mudahan seluruh proses yang kita lakukan, memberikan manfaat bagi Bank Jatim dan terutama untuk kesejahteraan masyarakat di Jatim. Semoga Bank Jatim bisa terus berkarya bersama BUMD lain, dan format-format yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dipertahankan," tutupnya.