Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Mughrom Qolbi Bihubbika Teks Arab, Latin dan Terjemahan

Inilah lirik Sholawat Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom versi Ai Khodijah lengkap terjemahan.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik Sholawat Mughrom Qolbi Bihubbika Teks Arab, Latin dan Terjemahan
SURYA.CO.ID
Lirik Sholawat Mughrom Lengkap Terjemahan 

SURYA.CO.ID - Inilah lirik Sholawat Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom versi Ai Khodijah.

Syair Sholawat Mughrom memiliki makna pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW.

Cukup populer, Sholawat Mughrom sempat viral di TikTok.

Penasaran dengan lirik sholawat mughrom dan terjemahannya? Simak lirik Sholawat Mughrom lengkap di artikel ini.

Sholawat Mughrom

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
Ya Musthofanal Mukarrom
Ya Rosulalloh

"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu
Duhai kekasih kami termulia,
Wahai Rasulullah"

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
Ya Musthofanal Mukarrom
Ya Rosulalloh

"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu
Duhai kekasih kami termulia,
Wahai Rasulullah"

جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
مَا شَافِتْ مِثْلُهْ عَيْنْ
أَسَرْ فُؤَادِيْ
وِ زَادْ وِدَادِيْ
بَدْرِ الدُّجَا يَازيْنْ
Jamalak Ma Fits-Nain
Masyafit Mitsluh ‘Ain
Asar Fuadi
Wizad Widadi
Badrid-Duja Ya Zain"Keindahanmu tiada duanya
"Insan sepertimu tak pernah dipandang mata
Kau telah menawan hatiku
Menambah volume cintaku
Duhai insan terbaik rembulan segala gulita"

أَبْيَضْ حُلْوِ الْخَدِّينْ
يَا وَاسِعَ الْعَيْنَينْ
أَحْلَى ابْتِسَامَهْ
بِأَبْهَى عَلَامَةْ
يَا سَيِّدَ الْكَوْنَينْ
Abyadh Hulwil-Khoddin
Ya Wasi’al-‘Ainain
Ahlab-Tisamah
Biabha ‘Alamah
Ya Sayyidal-Kaunain

"Putih berseri, manis kedua pipi
Wahai insan bermata lebar indah
Termanis senyumnya
Terindah tanda kenabiannya
Duhai pemimpin dua alam"

إِمْتَى حَبِيْبِيْ أَرَاكْ
وَالْقَاكْ وَافْرَحْ بِنَدَاكْ ؟
Imta Habibi Arok
Wal-Qok Wafroh Binadak

"Duhai kekasih, bilakah aku dapat memandangmu
Berjumpa denganmu dan bahagia atas kedermawananmu"

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Lirik Sholawat
Qolbi Bihubbika
Sholawat Mughrom
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Lirik Sholawat Mughrom dan Terjemahan

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