Kencana Group Luncurkan Produk Knokdown yang Praktis, Cepat, Efisien, dan Ekonomis

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Kencana Maju Bersama (KMB) meluncurkan produk baru yang diklaim praktis, cepat, efisien dan ekonomis karena didesain secara knokdown.

Produk baru dengan nama Pre Engineered Building (PEB) Kencana tersebut, merupakan sebuah teknologi konstruksi terbaru dimana konsumen mendapatkan struktur bangunan yang kuat, aman, dan tahan lama dengan waktu konstruksi yang sangat cepat.

“Mengadopsi desain yang futuristik, material stand Kencana terbuat dari baja ringan Kencana (kanal C, atap, cladding, dan lain sebagainya)," kata Rachmat Sulaiman, GM Project Departement PT Kencana Maju Bersama (KMB), di sela pameran The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Business Forum 2022 di Surabaya, akhir pekan lalu.

Karena dibuat di pabrik, jadi di lapangan tinggal pasang.

Selain itu, biasanya bentangan untuk produk sejenis hanya 15 meter, tapi ini lebarnya bisa sampai 40 meter.

Dengan bentangan selebar itu, PEB Kencana cocok untuk digunakan saat pembangunan gedung olahraga, pasar dan lain-lain.

Meski tidak menutup kemungkinan juga digunakan untuk proyek properti lainnya.

PEB Kencana menggunakan material baja berat berkualitas yang tahan karat dan memiliki struktur kuat, aman dan tahan lama dengan waktu konstruksi yang sangat cepat.

Dengan kualitas tersebut, daya tahannya bisa mencapai 10 tahun.

Presiden Direktur Kencana Group, Henry Setiawan menambahkan, produk inovasi terbaru dari Kencana ini adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap konstruksi baja yang praktis, cepat, efisien dan ekonomis karena P.E.B Kencana di design secara knockdown.

”Design yang artistik dan penggunaan baja galvanis bermutu tinggi akan menjamin bangunan kokoh dan presisi,” tambah Henry.

Produk ini juga sudah dikenalkan di pasar sejak awal tahun 2022 lalu dan telah mendapatkan respon positif dari konsumen.

"Produk ini cukup mendapat respon positif karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami selalu inovasi untuk mengikuti tren kebutuhan masyarakat untuk atap baja ringan," pungkas Henry.