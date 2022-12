Jelang Nataru Harga Kebutuhan Bahan Pokok Semakin Melonjak, Pemkot Mojokerto Gelar Operasi Pasar

SURYA.CO.ID, MOJOKERTO - Pemkot Mojokerto melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoukmperindag) melaksanakan operasi pasar murah di Pasar Tanjung Anyar, Rabu (7/12/2022).

Operasi pasar murah tersebut digelar menyusul kenaikan harga telur ayam yang melonjak naik hingga Rp 31 ribu per kilogram, sekaligus menjaga kestabilan harga pangan dan Bapokting (Barang Kebutuhan Pokok dan Barang-barang Penting) jelang natal dan tahun baru (Nataru.

Kepala Bidang Perdagangan Diskopukmperindag Kota Mojokerto, Heri menjelaskan, operasi pasar murah ini menjual telur ayam Rp 27 ribu per kilogram. Bahan kebutuhan pokok seperti minyak goreng kemasan Rp 12,500, minyak Sovia 2 liter Rp 31 ribu dan minyak Sovia 1 liter Rp 17 ribu.

Kemudian, beras medium kemasan 5 kilogram Rp 43.500, beras premium 5 kilogram Rp 42.500, gula Rp 13 ribu dan gula kemasan 2 kg Rp 25.500.

"Operasi pasar murah di depan Pasar Tanjung Anyar terbuka untuk umum, jadi masyarakat dari mana saja boleh datang," jelasnya.

Ia mengatakan, pihaknya membatasi pembelian masing-masing telur ayam maksimal 10 kilogram dan minyak goreng dua liter.



Sedangkan stok telur ayam dalam operasi pasar murah ini, ada sebanyak 100 kilogram, beras medium dan beras premium masing-masing 500 kilogram, minyak goreng 60 kardus, minyak Sovia 120 liter dan gula 100 kilogram.

"Operasi pasar murah ini dalam rangka stabilitas harga menjelang natal dan tahun baru 2023," ungkapnya.

Sementara, Kepala Diskopukmperindag Kota Mojokerto Ani Wijaya mengungkapkan, sejumlah bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan di antaranya telur ayam, beras dan gula.

"Sesuai laporan, memang sejumlah kebutuhan bahan pokok mulai naik, beras medium Rp 10.500 per kilogram sebelumnya Rp 9.450 per kilogram, telur ayam Rp 31 ribu per kilogram dan gula 13.500 per kilogram," bebernya.

Menurut dia, kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Nataru lumrah, lantaran bersamaan lonjakan permintaan barang dari masyarakat.

Kenaikan harga telur, karena banyaknya barang dari daerah dikirim ke luar daerah hingga Jakarta.

"Namun untuk ketersediaan stok masih aman, dan telur ayam itu karena banyak yang dikirim keluar daerah seperti Jakarta, serta adanya bantuan sosial non tunai," pungkasnya.