Hebatnya Emak-Emak Lamongan, Menu Pencegah Stunting pun Bisa Dibuat Begitu Mengundang Selera

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Woman is champ in the kitchen, itu bukan kiasan tetapi mengandung arti makanan dengan bahan apa pun bisa jadi kalau seorang perempuan sudah masuk dapur. Termasuk bagaimana agar membuat menu makanan pencegah stunting bisa enak dan menarik, seperti ketika emak-emak di Lamongan beradu kreasi dalam Lomba Cipta Kreasi Menu Dahsyat, Rabu (7/12/2022).

Lomba Cipta Kreasi Menu Dahsyat itu merupakan bagian dari Internalisasi Pengasuhan Balita untuk menurunkan stunting. Karena penurunan stunting merupakan tanggung jawab bersama, maka berbagai cara dilakukan untuk menurunkan stunting, seperti lomba ini.

Lomba yang bertujuan untuk memberikan edukasi penurunan stunting ini diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur bersama Dinas PPKB Kabupaten Lamongan di Aula Pertemuan Gajah Mada.

Melihat berbagai langkah termasuk lomba menu olahan yang tercipta, Ketua TP PKK Lamongan, Anis Kartikawati Yuhronur berharap dapat menurunkan stunting di Kabupaten Lamongan. “Percepatan penanganan stunting menjadi agenda penting pemerintah. Di mana pemerintah pusat menargetkan pada 2024 mendatang angka stunting turun menjadi 14 persen," kata Anis.

"Pemkab Lamongan optimistis bisa di bawah itu yakni 12,3 persen. Untuk itu melalui berbagai langkah ini diharapkan bisa menurunkan stunting di Lamongan,” tambahnya.

Emak-emak yang merupakan perwakilan dari 27 kecamatan menyuguhkan kecerdasannya dalam bentuk masakan olahan bergizi dan seimbang. Karena dari makanan yang menarik dan enak, maka bisa disisipkan gizi berharga untuk mencegah stunting.

Menu yang ditampilkan beraneka ragam, mulai dari menu berbahan dasar ikan, sayuran maupun buah-buahan. Semua diolah sedemikian rupa sehingga mampu menjadi menu yang sangat mengundang selera, karena sangat lezat dan tentunya bergizi untuk balita.

Seperti menu yang disajikan Kecamatan Kedungpring untuk Balita, mereka memanfaatkan buah naga untuk pewarna makanan sehingga balita menjadi tertarik untuk melahapnya. Pun demikian dengan menu berbahan dasar kelor hasil kreasi Kecamatan Modo yang unik dan penuh gizi.

Anis mengajak seluruh Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk berkoordinasi dengan kepala desa dan berperan aktif dalam mendukung kegiatan pendampingan khususnya bagi wanita beresiko.

Kadang-kadang di desa, ibu-ibunya belum paham pendampingan keluarga. Ada 1038 kader TPK, dan ia berharap kepada seluruh kader untuk berkoordinasi dengan kades, termasuk istri kades dimasukkan menjadi kader dan berperan aktif.

Ia juga meminta posyandu remaja agar segera dibentuk di masing-masing desa. Bahkan perlu melibatkan para remaja untuk memecahkan problema stunting.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas PPKB Lamongan, Fida Nuraida, bahwa dengan kegigihan dan kerja keras semua pihak, bukan tidak mungkin target stunting turun menjadi 12,3 persen dapat terwujud.

“Dengan usaha kita semua, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat semuanya, bahkan juga melakukan berbagai lomba cipta menu masakan, kami yakin target angka stunting 12,3 persen pada 2024 dapat tercapai,” ungkap Fida.

Kegiatan yang turut dihadiri Sub Koordinator Balita, Anak dan Lansia BKKBN Jatim, Nur Khotimah itu, juga menggelar talkshow dengan narasumber Anis Kartika bersama ahli gizi serta dokter ahli untuk memberikan materi pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. *****