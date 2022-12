Liga Italia - Liga Spanyol: Mourinho Bujuk Memphis Depay Tinggalkan Barcelona

SURYA.co.id I Memphis Depay, striker Timnas Belanda yang hanya menempati bangku cadangan di Barcelona menarik perhatian besar pelatih AS Roma Joses Mourinho.

Mourinho bahkan dikabarkan sudah merayu Depay untuk meninggalkan Barcelona untuk pindah dan bersinar bersama AS Roma di Liga Italia Serie A.

Dikutip SURYA dari Football-Italia.net, Mourinho dilaporkan telah menghubungi pihak Memphis Depay.

Dalam pembicaraan itu, mantan pelatih Chelsea dan Real Madrid itu berusaha meyakinkan Depay yang tidak banyak terpakai di Barcelona tersebut, punya kesempatan meroket bersama AS Roma.

Di Barcelona, Memphis Depay kalah bersaing dengan striker Polandia, Robert Lewandowski yang dibeli Barcelona musim ini dari Bayern Munchen.

Mourinho ngebet memboyong Depay setelah melihat penampilannya bersama Timnas Belanda.

Pemain berusia 28 tahun ini tampil apik di Piala Dunia Qatar dan mencetak dengan gol kemenangan Belanda melawan AS dalam pertandingan Babak 16 Besar Belanda.

Dengan kontraknya dengan Barcelona tersisa enam bulan lebih sedikit, klub-klub di seluruh Eropa mulai meningkatkan minat pada pemain tersebut.

Seperti dilansir Tuttosport, Mourinho ingin sekali bekerja dengan Depay di Roma dan telah memulai kontak dengan sang pemain untuk mencoba dan meyakinkannya tentang kepindahan ke ibukota Italia.

Opsi yang ditawatkan Mourinho adalah pinjam-sewa kepada dari Barcelona pada bursa Januari, sebelum memberinya kontrak jangka panjang di musim panas.

Pelatih AS Roma Jose Mourinho

Depay gagal menjadi striker terbaik di Catalonia sejak bergabung dengan Blaugrana pada Juli 2021. Ia hanya mencetak 14 gol dalam 41 penampilan di semua kompetisi.

Malah musim ini, Depay seperti pajangan di bangku cadangan. Sepanjang musim ini baru bermain 131 menit di La Liga dan Liga Champions.

