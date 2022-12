Cegah Penyebaran Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Nganjuk, Ini yang Dilakukan KPAD

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) semakin intensif memberikan pengertian dan pemahaman atas penyakit HIV/Aids kepada masyarakat.

Ini setelah tingkat penyebaran kasus HIV/Aids di Kabupaten Nganjuk sudah sangat mengkhawatirkan.

Sekretaris KPAD Kabupaten Nganjuk, Setiyadi menjelaskan, selama bulan Oktober 2022 jumlah kasus temuan baru ODHA (orang dengan HIV/Aids) mencapai 149 kasus.

Dimana yang memprihatinkan dari kasus HIV/Aids tersebut terbanyak diderita usia produktif.

"Kondisi itu harus menjadi perhatian dan kewaspadaan semuanya, kalau penyebaran penyakit HIV/Aids cukup tinggi di Kabupaten Nganjuk," kata Setiyadi, kemarin.

Oleh karena itu, dikatakan Setiyadi, upaya pencegahan penyebaran HIV/Aids tersebut cukup berat apabila hanya dilakukan oleh KPAD.

Karena harus ada sinergitas langkah yang kuat antara Dinas Kesehatan, Kecamatan, KPAD Nganjuk, Forum Kecamatan Sehat, pemuda, lembaga kemasyarakatan dan lainya dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit HIV/Aids

"Diperlukan upaya akselerasi bersama dalam penanggulangan HIV/Aids tersebut," ucap Setiyadi.

Sementara Kabid P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, Ikhrom Wijayadi mengatakan, Jawa Timur masuk pada peringkat kedua jumlah LGBT di Indonesia.

Di mana LGBT tersebut merupakan populasi kunci dalam memegang peranan penting dalam penanggulangan HIV/Aids di Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2022, ungkap Ikhrom Wiyajadi, telah disinggung tentang Three Zero Aids 2030.

Tiga Zero tersebut yakni tidak ada infeksi baru HIV, tidak ada kematian akibat AIDS, dan yang terakhir tidak ada stigma dan diskriminasi untuk mencapai eliminasi HIV pada 2030 mendatang.

"Makanya, mulai sekarang berbagai upaya harus dilakukan dalam upaya memenuhi target three zero Aids tahun 2030 nanti," kata Ikhrom Wijayadi.

Sedangkan Camat Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Hari Moektiono mengatakan, pihaknya siap untuk mendukung kegiatan KPAD Nganjuk untuk menekan laju pertambahan kasus HIV/Aids, khususnya di wilayah Kecamatan Nganjuk.

Untuk itu, pihaknya juga berharap agar kegiatan sinergi antara KPAD, Forum Kecamatan Sehat serta Pemerintah Kecamatan Nganjuk yang kuat berkesinambungan.

"Dengan adanya jalinan komunikasi serta identifikasi maka dipastikan akan bisa memberikan pemahaman kepada generasi muda atau masyarakat pada umumnya agar lebih berhati-hati dan tidak terjurumus ke hal-hal yang bersifat negatif sehingga terhindar dari HIV/Aids," tutur Hari Moetiono.

