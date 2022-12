Angkat Keragaman Budaya, Banyuwangi Ethno Carnival Kembali Digelar Akhir Pekan Ini

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Parade etnik Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) bakal kembali digelar pada 10 Desember 2022. Puluhan talent akan berparade di sepanjang catwalk jalanan kota Banyuwangi menampilkan beragam busana etnik yang dikreasi secara kontemporer.

"BEC adalah salah satu event yang paling ditunggu masyarakat. Di penghujung tahun ini akan kami gelar kembali. BEC melengkapi atraksi kolosal Gandrung Sewu yang disuguhkan warga Banyuwangi untuk Indonesia," kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Senin (5/12/2022).

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, MY Bramuda menjelaskan, tema BEC tahun ini adalah The Diversity of Banyuwangi Culture.

Tema ini menceritakan Banyuwangi yang menjadi rumah bagi ragam etnis dan budaya. Mulai dari Osing, Jawa, Bali, Madura, Mandar hingga Arab. Sehingga diibaratkan sebagai Tamansari Nusantara.

Puluhan fashion yang akan diparadekan bakal disajikan secara tematik, merepresentasikan masing-masing etnis tersebut.

"Tak sekedar parade fashion kolosal, event ini akan diwarnai fragmen tentang bagaimana semua etnis yang ada di Banyuwangi ini kompak membangun daerah. Meskipun beragam, semuanya tetap guyub, bahu-membahu memajukan Banyuwangi," urai Bramuda.

Bramuda menuturkan, BEC ini akan melibatkan ratusan seniman muda. Mulai dari para talent yang terlibat sebagai peraga kostum, pemusik hingga para desainer busana.

Khusus untuk mereka yang terlibat dalam prosea parade, mereka telah mengikuti berbagai rangkaian proses. Salah satunya workshop yang diikuti peserta mulai pelajar tingkat SD hingga perguruan tinggi. Workshop ini melibatkan profesional yang memberikan berbagai materi kepada peserta. Seperti runway, fashion dance, ekspresi dan tari tradisional.

Seluruh peserta juga telah mengikuti tahap penilaian kostum, Minggu (4/12/2022), di GOR Tawang Alun. Satu per satu sub-tema diperagakan secara apik oleh peserta lengkap dengan make up-nya di hadapan dewan juri. Mulai Osingnese, Javanese, Balinese, Madurese, Mandarese, Chinese serta Arabian.

"Pada tahapan ini, para dewan juri masih memberikan arahan jika masih ada kekurangan, seperti make up atau performance untuk sebelm mereka tampil di hadapan penonton," urai Bramuda.

Saat pelaksanaan pada 10 Desember nanti, parade busana BEC akan dimulai dari kawasan Lorong Bambu di Gesibu Blambangan menuju jalan Susuit Tubun, belok kiri menuju perliman, lurus ke jalan Ahmad Yani dan finish di Kantor Bupati Banyuwangi.

"Acara dimulai pukul 14.00, diawali pertunjukan tari kolosal oleh 50 penari dan beragam atraksi menarik lainnya. Jangan sampai lewatkan," kata Bramuda.