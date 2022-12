Pesan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Usai Beri Izin Kompetisi Liga 1 2023-2023

SURYA.co.id | JAKARTA - Kompetisi Liga 1 2022-2023 resmi kebali bergulir Senin (5/12/2022) sore. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan pesan terhadap pelaksanaan kompetisi sepakbola di Tanah Air.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut, kepolisian mendukung kompetisi sepak bola Indonesia.

"Polri Sangat mendukung kompetisi, kegiatan olahraga terkait dengan adanya peristiwa Kanjuruhan, ada perintah dari pak presiden evaluasi secara tuntas, kesiapan stadium, sistem kemanan, kami melakukan rakor dengan kementerian terkait untuk melakukan perubahan sesuai dengan pak presiden, termasuk khusus Polri, telah mengeluarkan perpol, pengamanan olahraga,"sebut Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konfrensi pers di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022).

PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai operator Liga 1 menetapkan lanjutan kompetisi digelar menggunakan sistem bubble selama putaran pertama yang ditargetkan rampung pada akhir Desember 2022.

Dengan terpusat di Jawa Tengah dan Yogyakarta, terdapat lima stadion yang nantinya dipakai.

Tempat yang dimaksud, Stadion Manahan (Solo), Stadion Jatidiri (Semarang), Stadion Maguwoharjo (Sleman), Stadion M Soebroto (Magelang), dan Stadion Sultan Agung (Bantul).

Menteri Polhukam, Mahfud MD, yang mewakili pemerintah menegaskan memberi dukungan kelanjutan kompetisi sepakbola Indonesia.

"Mewakili pemerintah bersama pak Menpora (Zainudin Amali), pak Kapolri (Listyo Sigit Prabowo) untuk menyampaikan kebijakan pemerintah tentang kegiatan sepakbola sesudah peristiwa Kanjuruhan," sebut Mahfud MD.

"Pemerintah pernah mengumumkan kegiatan sepak bola (dihentikan) sampai jelas."

"Sekarang pemerintah mengumumkan liga itu akan diselesaikan jadwal yang sudah ditentukan, dan PSSI akan mengendalikan ini, pak Kapolri sudah menjamin segi keamanan, penyelesaian sepak bola, itu diizinkan tanpa ada penonton," sambung Mahfud MD.

Berdasarkan jadwal pada Senin (5/12/2022), terdapat empat pertandingan yang mulai dimainkan.

Yaitu Bhayangkara FC vs PSS Sleman (pukul 15.30 WIB), Madura United vs PSIS Semarang (15.30 WIB), PSM Makassar vs Persikabo 1973 (15.30 WIB), dan Persita Tangerang vs Bali United (18.30 WIB).

Selanjutnya untuk putaran kedua direncanakan kembali memakai format home-away.

Liga 1 sendiri saat itu dihentikan imbas Tragedi Kanjuruhan seusai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya.

Peristiwa tersebut merenggut 135 jiwa meninggal dunia.