Kasus HIV/AIDS 2022 Bertambah, Wabup Gresik Aminatun Habibah Ungkap Naik Hampir 3 Kali Lipat

Berita Gresik

SURYA.co.id | GRESIK - Angka kasus HIV/AIDS 2022 di Gresik mengalami kenaikan dibanding tahun lalu.

Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menggandeng seluruh pihak untuk bersama-sama membantu mencegah penyebaran HIV/AIDSdi Gresik.

Hal ini disampaikan dalam Talk Show memperingati hari AIDS sedunia tahun 2022, di Aula Masjid Agung Gresik (MAG), Senin (5/11/2022).

Kegiatan ini mengusung tema 'Satukan Langkah Cegah HIV Semua Setara Akhiri AIDS' melibatkan organisasi perempuan Muslimat, Fatayat, Aisiyah, Dharma Wanita, TP PKK, Bhayangkari dan Persit.

Wakil Bupati perempuan pertama di Gresik mengatakan data kasus baru HIV/AIDS di Gresik, tercatat pada Oktober 2022 sebanyak 162.

Jumlah ini meningkat hampir 3 kali lipat dibandingkan tahun 2021 ada 65 kasus.

Hal ini menunjukkan penularan yang tinggi.

Sekitar 49 persen berasal dari Laki-Laki Sex Laki-Laki (LSL/Homosex).

Selain itu, ada anak-anak, remaja, Ibu rumah tangga, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP)/Narapidana.

"Rasanya miris dan sangat prihatin melihat data ini, untuk itu mari bersama sama berperan serta dalam penanggulangan HIV/AIDS," ujarnya.

Wabup mengajak kepada para OPD terkait, untuk bersinergi, berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Gresik, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

"Supaya bisa terjadi akselerasi dalam penanggulangan HIV/AIDS di kabupaten kita tercinta. Target three zero (Zero kasus baru HIV - Zero Kematian AIDS - Zero Diskriminasi), bisa terwujud di tahun 2030," tegas Wabup