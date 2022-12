Jadwal Puasa Sunnah Desember 2022 Sesuai Kalender Islam

SURYA.CO.ID - Terdapat dua puasa sunnah di Bulan Desember 2022 yaitu Puasa Senin Kamis dan Puasa Ayyamul Bidh Jumadil Awal 1444 H.

Walaupun tidak wajib, terdapat banyak keutamaan mengerjakan Puasa Sunnah sehingga sayang untuk dilewatkan.

Misalnya Puasa Senin Kamis merupakan puasa yang sangat disukai Rasulullah SAW karena bertepatan dengan hari dimana amalan ibadah dihadapkan Allah SWT.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Berbagai amalan dihadapkan (pada Allah) pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa.” (HR. Tirmidzi no. 747).

Sementara mengerjakan Puasa Ayyamul Bidh menurut sabda Rasulullah SAW serupa mengerjakan puasa setahun.

Dari Ibnu Milhan Al Qoisiy, dari ayahnya, ia berkata,“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa memerintahkan pada kami untuk berpuasa pada ayyamul bidh yaitu 13, 14 dan 15 (dari bulan Hijriyah).” Dan beliau bersabda, “Puasa ayyamul bidh itu seperti puasa setahun.” (HR. Abu Daud no. 2449 dan An Nasai no. 2434).

Berikut jadwal puasa sunnah Desember 2022 selengkapnya, sesuai kalender 1444 Hijriyah.

Puasa Ayyamul Bidh

Pada Bulan Desember 2022 bertepatan dengan Bulan Jumadil Awal dalam Kalender Hijriyah.

Organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) menetapkan tanggal 1 Jumadil Awal 1444 H jatuh pada malam 26 November 2022, menurut hasil rukyatul hilal.

Sehingga jadwal Puasa Ayyamul Bidh (tanggal 13, 14, 15) Jumadil Awal adalah sebagai berikut:

13 Jumadil Awal 1444 H: Kamis, 8 Desember 2022

14 Jumadil Awal 1444 H: Jumat, 9 Desember 2022

15 Jumadil Awal 1444 H: Sabtu, 10 Desember 2022