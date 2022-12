Jadwal Liga 1 2022 Hari Ini: Madura United vs PSIS, Persebaya Surabaya Main Besok

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal Liga 1 2022 ada Madua United vs PSIS Semarang, Bhayangkara lawan PSS Sleman. Senin (5/12).

Kompetisi Liga 1 2022 kembali bergulir hari ini.

Usai 2 bulan absen imbas dari Tragedi Kanjuruhan, Liga 1 2022 akan digelar dengan sistem bubble alias tanpa penonton di sisa putaran pertama.

Pekan ke-12 Liga 1 2022 akan dibuka dengan 4 pertandingan.

Empat pertandingan tersebut adalah Bhayangkara FC vs PSS Sleman, PSM Makassar vs Persikabo 1973, dan Madura United vs PSIS Semarang yang akan kick off mulai jam 15.30 WIB.

Sedangkan satu pertandingan lainya adalah Persita Tangerang vs Bali United yang akan memulai pertandingan pada jam 18.30 WIB.

PSIS Semarang yang menjadi satu dari 6 tim yang akan bertanding lebih dahulu akan berupaya untuk memperbaiki performa.

Carlos Fortes (Kiri) masih akan absen untuk membela PSIS Semarang (Instagram: PSIS)

Laskar Mahesa Jenar masih terdampar di posisi ke-13 dengan 12 poin.

Misi bangkit PSIS Semarang akan menghadapi hadangan tim yang berkutat di papan atas yaitu Madura United.

Selain lawan tim kuat, PSIS juga masih belum diperkuat striker asing andalan yaitu Carlos Fortes,

Eks striker Arema FC itu masih berkutat dengan cederanya sejak awal musim.

Meski tanpa Fortes, tetapi skuad Laskar Mahesa Jenar memastikan dalam kondisi prima.

Hal itu seperti diungkapkan oleh pelatih PSIS, Ian Andrew Gillan.

Secara pribadi, Ian menyampaikan ucapan syukurnya oleh karena Liga 1 bisa digulirkan kembali.