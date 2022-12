Jadwal Liga 1 2022-2023 Hari Ini - Bhayangkara FC vs PSS Sleman, Madura United Ladeni Bali United

SURYA.co.id | SURABAYA - Simak jadwal Liga 1 2022-2023 yang kembali dilanjutkan mulai hari ini, Senin (5/11/2022) setelah Tregedi Kanjuruhan.

PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator Liga 1 secara remsi kembali melanjutkan Liga 1 2022-2023 mulai 5 Desember 2022. Liga 1 2022-2023 terhenti sejak 1 Oktober 2022, yakni usai laga Arema FC vs Persebaya yang berujung tewasnya 135 Aremania di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang.

Jadwal Liga 1 2022-2023 hari ini, Senin (5/11/2022) bakal menandingkan empat laga di berbagai stadion DI Yogyakarta dan Jawa tengah (Jateng).

Delapan tim bakal melakoni pertandingan hari ini, yakni laga Bhayangkara FC vs PSS Sleman, PSM Makassar vs Persikabo 1973, Madura United vs PSIS Semarang dan Persita Tangerang vs Bali United.

Jadwal Liga 1 2022-2023 hari ini selengkapnya bisa diketahu di akhir naskah ini.

Madura United akan hadapi PSIS Semarang di Stadion Manahan, Solo, Senin (5/12/2022) besok sore, laga pekan 12 Liga 1 2022.

Menatap laga ini, Madura United berada pada situaisi kurang baik karena tim berjuluk Laskar Sape Kerrab ini memiliki persiapan minim, baru 1 Desember lalu kembali menggelar latihan setelah meliburkan tim selama sebulan akibat tak kunjung adanya kejelasan lanjutan kompetisi yang ditunda imbas insiden Kanjuruhan 1 Oktober.

Hal berbeda dialami PSIS Semarang yang memiliki persiapan lebih matang, jauh hari sudah kembali berlatih setelah sempat meliburkan tim.

Meski ada pada situasi sulit, pelatih Madura United, Fabio Araujo Lefundes (Fabio) menegaskan bahwa timnya cukup siap hadapi PSIS Semarang.

"Kami baru saja kembali dari libur panjang dan baru latihan beberapa hari saja. Tapi kami siap untuk main besok. Kami datang dengan niat bermain lebih dari seorang lelaki," tegas Fabio, Minggu (4/12/2022).

Meski, pelatih asal Brasil itu menyebut bahwa pihaknya cukup kaget dengan pemberitahuan mendadak soal lanjutan kompetisi yang sebelumnya sempat terjadi tarik ulur.

"Jadi setelah saya kasih tiga kali latihan pasca libur, saya dapat informasi besok kami harus turun untuk main," jelas Fabio.

"Kami latihan tiga hari dengan intensitas tinggi, pagi-sore, tapi kami baru tahu kalau liga mulai lagi," tambahnya.