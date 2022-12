Hasil Skor Inggris vs Senegal 3-0: Menang Telak, The Three Lions Tantang Prancis di Perempat Final

SURYA.co.id, - Inggris berhasil melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2022 usai menghajar Senegal 3-0 tanpa balas, Senin (5/12).

Tiga gol keunggulan Inggris masing-,masing dicetak oleh Jordan Henderson (65'), Harry Kane (45+5') dan Bukayo Saka (57')

Sedangkan sang jawara Afrika tak mampu membalaskan ketertinggalan hingga berakhirnya pertandingan.

Hasil Skor Inggris vs Senegal 3-0 untuk keunggulan The Three Lions.

Jordan Henderson melepaskan tendangan yang berbuah gol di laga Inggris vs Senegal di Piala Dunia 2022 (AFP)

Dengan hasil ini, Inggris bakal menantang jawara bertahan Prancis di babak perempat final.

Prancis sebelumnya mengamankan tiketnya menuju babak 8 besar usai menundukkan Polandia 3-1.

Adapun laga Inggris vs Prancis akan digelar pada Minggu (11/12) jam 02.00 WIB dini hari,

Jalannya Pertandingan

Inggris menguasai tempo permainan sejak menit pertama.

Tim asuhan Gareth Southgate menguasai penuh bola, namun nampak kesulitan menembus pertahanan Senegal.

Peluang emas pertama justru didapatkan oleh Senegal di menit ke-23.

Sebuah bola rebound mengarah ke Ismailla Sarr yang tak terkawal.

Sarr melepaskan tendangan yang masih melambung di atas jala yang dikawal oleh Jordan Pickford.

Sang Jawara Afrika kembali mendapatkan peluang emas di menit ke-32.