Deklarasikan Pencapresan Airlangga Hartarto, Golkar Situbondo Juga Yakin Tambah Jumlah Kursi di DPRD

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Bukan bermaksud mencuri start, tetapi Partai Golkar memang sudah mantap menghendaki Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) pada 2024 mendatang. Penegasan itu juga diumumkan Dewan Pengurus Daerah Golongan Karya (DPD Golkar) Kabupaten Situbondo saat Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Golkar di Gedung Serbaguna Obyek Wisata Pasir Putih, Senin (5/12/2022).

Dalam rapimda itu, seluruh pengurus dan kader partai berlambang beringin itu mendeklarasikan Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Golkar itu sebagai capres pada Pemilu 2024. Deklarasi tidak hanya diikuti pengurus DPD dan kecamatan tetapi juga sampai tingkat ranting.

Ketua Golkar Situbondo, Rahmad mengatakan, pihaknya telah bermusyawarah bersama unsur pertimbangan partai dan pleno partai, pimpinan di 17 kecamatan serta 136 pimpinan desa, ormas pendiri dan sayap partai Golkar.

"Ada dua rekomendasi dari Rapimda, yang pertama kita minta kesediaan ketua umum DPP Golkar, Airlangga Hartanto untuk didelegasikan sebagai capres dari Partai Golkar," ujar Rahmad kepada SURYA.

Sedangkan rekomendasi yang kedua, lanjut Rahmad, pihaknya juga meminta kesediaan Ketua DPD Golkar Jatim, Sarmuji, untuk diusung sebagai Calon Gubernur Jawa Timur dalam Pilkada 2024.

Selain itu, pihaknya akan melakukan evaluasi dalam Rakerda Golkar untuk proyeksi pemilihan legislatif tahun 2024. Ia menjelaskan, sejauh ini pihaknya masih berkutat pada rekrutmen KTA. "Sampai hari di Situbondo sudah setor sebanyak 2.657 KTA. Tetapi kita akan terus meminta KTA terbaru sebagai ikhtiar mencapai 20 persen suara secara nasional," jelasnya.

Rahmad menjelaskan, pihaknya juga akan membahas surat KPU tentang adanya wacana pemecahan dapil 2. "Ada dua opsi dari KPU, opsi pertama adalah 4 kecamatan tetap masuk satu dapil dan opsi kedua, dapil dipecah. Yakni kecamatan Jangkar dan Arjasa menjadi satu dapil, dan dapil kedua terdiri dari Kecamatan Mangaran dan Kapongan," ungkapnya.

Golkar Situbondo juga telah mempersiapkan saksi-saksi pada Pemilu 2024, karena pihaknya tidak akan bekerja dua kali. "Kita baru akan serius untuk persoalan saksi, jika memang sudah ada by name dan by address untuk alamat TPS dari KPU," terangnya.

Selain itu, pihaknya akan melakukan audit organisasi untuk memastikan sinkronisasi data yang valid dan benar terhadap seluruh pengurus partai Golkar, mulai tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. "Saya kira kita satu-satunya partai yang melakukan audit organisasi," tegasnya.

Terkait target dalam pemilihan legislatif 2024, Rahmad optimistis meraih tambahan 8 kursi di DPRD Situbondo. "Kita tidak muluk muluk, tentunya ini mungkin berat. Karena semua partai mengambil kesempatan yang sama dan saling serobot caleg. Golkar tidak pernah menyerobot, tetapi justru caleg kita yang diserobot," tegasnya.

Sementara Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Jatim, Heri Sugihono mengatakan, dengan berkumpulnya semua pengurus tidak lain untuk mengecek kesiapan menghadapi Pemilu 2024. "Kita ingin memastikan bahwa mesin partai kita masih ada,"ujar Heri.

Dengan demikian, kata Heri, pihaknya meminta semua pengurus Golkar di kabupaten agar mengarahkan langkah yang rutin sampai ke tingkat desa. Apalagi selama ini citra Golkar sudah lekat sebagai paryai yang peduli kepada masyarakat.

"Kami yakin di seluruh kabupaten, khususnya Situbondo, 90 persen masyarakat tahu Golkar. Jadi, bagaimana masyarakat yang tahu itu kemudian memilih Golkar saat pemilu atau pilkada," jelasnya.

Salah satunya cara agar masyarakat menjatuhkan pilihan ke Golkar, lanjutnya, semua kegiatan yang dilakukan anggota DPRD harus dikomunikasikan agar masyarakat tahu perjuangan Golkar. "Perjuangan Pak Airlangga di Jakarta dan anggota DPRD Jatim, harus disampaikan pengurus sampai ke tingkat bawah, dan pengurus harus mengetahuinya aktivitas pimpinan partainya," jelasnya.

Heri sangat optimistis dengan pendekatan emosional ke masyarakat dapat mendongkrak perolehan kursi dalam pileg mendatang. "Karena partai sudah menang kalau memenuhi tiga syarat. Yang pertama harus memiliki mesin partai yang kuat dan partai berguna bagi masyarakat serta para calegnya kuat,"ucapnya.

Terpisah, Bupati Situbondo, Karna Suswandi tidak membantah ia pernah menjadi kader Golkar. Karena ia sebelumnya pernah aktif di AMPI tingkat desa. Mantan Kadis PUPR Bondowoso ini berharap Golkar semakin dewasa, karena sudah mumpuni di tataran di politik nasional.

"Saya berharap ke depannya Golkar mampu memberikan kontribusi untuk pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga Golkar akan semakin disukai masyarakat di Situbondo,"pungkasnya. *****