Sambut Tahun Baru 2023, Cinepolis Cinemas Sajikan 8 Film Seru bagi Masyarakat Ponorogo

Berita Ponorogo

SURYA.co.id | PONOROGO - Bioskop Cinepolis Cinemas akan menyuguhkan beragam genre film bagi masyarakat Ponorogo yang ingin menyambut Tahun Baru 2023 dengan penuh suka cita.

Dari film komedi, animasi, sampai film horor baik lokal maupun internasional siap menghibur warga Ponorogo/

Brand Marketing & CX Manager Cinepolis Cinemas Ponorogo, Indriana Listia Rahmawati, mengatakan setidaknya ada 8 film internasional dan produksi lokal, yang siap menghibur para pengunjung bioskop pada Desember 2022.

"Kedelapan film itu meliputi Avatar: The Way of Water, Cek Toko Sebelah 2, KKN Desa Penari Extended, Puss in Boots: The Last Wish, A Man Called Otto, I Wanna Dance with Somebody, Argantara, dan Violent night," ujarnya, Minggu (4/12/2022).

Selain menayangkan banyak film, lanjut dia, Cinepolis Cinemas memiliki audio 7.1, ketajaman visual gambar, jenis studio yang bervariasi, dan popcorn hangat untuk seluruh pecinta film di seluruh Indonesia.

"Cinepolis merupakan satu-satunya bioskop yang menghadirkan konsep Junior. Konsep Junior memiliki area bermain untuk anggota keluarga. Untuk meningkatkan kenyamanan dan kemewahan menonton film," paparnya.

Dirinya juga menambahkan, Cinepolis Cinemas menawarkan berbagai konsep studio yang melayani segmen penonton berbeda beda.

"Yaitu Cinepolis VIP, Cinepolis MacroXE, Cinepolis Junior, Cinepolis JOMO, dan Cinepolis LUXE. Cinepolis Cinemas bertujuan untuk memberikan penontonnya pengalaman terbaik, dalam hiburan menonton di dalam bioskop," tutupnya.