Prediksi Skor dan Line-up Inggris vs Senegal, Mampukah The Three Lions Tundukkan Jawara Afrika?

Berikut prediksi skor dan line-up Inggris vs Senegal di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Inggris akan menghadapi Senegal di Stadion Al Bayt.

Inggris akan menghadapi Senegal di Stadion Al Bayt, Qatar, Senin (5/12) jam 02.00 WIB dini hari nanti.

The Three Lions lolos ke babak 16 besar dengan status juara grup B, sedangkan Senegal menjadi runner up grup A.

Senegal tentu bukan lawan yang patut diremehkan.

Pasalnya, tim berjuluk si Lions of Teranga itu diperkuat sejumlah nama-nama pemain apik.

Mulai dari dua penggawa Chelsea, Edouard Mendy dan Kalidou Koulibaly, hingga striker Salernitana Boulaye Dia.

Senegal juga merupakan jawa bertahan Piala Afrika, sehingga kans Koulibaly cs menyingkirkan Inggris tentu terbuka lebar.

Gelandang Muda Phil Foden merayakan gol di laga Wales vs Inggris di Piala Dunia 2022, Rabu (30/11) (AFP)

Lalu seperti apa pilihan pemain yang akan diturunkan kedua pelatih jelang kedua tim bentrok?

Di sisi Inggris, posisi Jordan Pickfrod masih belum tergantikan di bawah mistar gawang.

Penjaga gawang asal Everton itu akan dikawal oleh duo Manchester yaitu Maguire dan John Stones.

Di lini tengah, duet Declan Rice dan Jude Bellingham akan kembali jadi tumpuan.

Keduanya akan menjadi penyokong lini depan yang akan dihuni oleh Phil Foden, Bukayo Saka, Marcus Rashford dan Harry Kane.

Sementara di pihak Senegal, duo Chelsea Edouard Mendy dan Kalidou Koulibaly akan kembali diandalkan.

Ismaila Sarr dan Ilman Ndiaye akan diandalkan di lini depan, bersama dengan striker andalan yaitu Boulaye Dia.