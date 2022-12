Hasil Skor Belanda vs Amerika 3-1: Denzel Dumfries Bawa Oranje ke 8 Besar Piala Dunia 2022

Bek Inter Milan Denzel Dumfries tampil mengkilat di laga Belanda vs Amerika Serikat. 1 gol dan 2 assist darinya mengantarkan Oranje ke babak 8 Besar Piala Dunia 2022

SURYA.co.id, - Belanda berhasil melaju ke babak 8 besar Piala Dunia usai menggugurkan Amerika Serikat dengan skor 3-1, Sabtu (3/11).

Tiga gol keunggulan Belanda berhasil diciptakan oleh Memphis Dephay (7'), Daley Blind (45'1) dan Denzel Dumfries (81')

Sedangkan Amerika Serikat hanya mampu membalas lewat satu gol Haji Wright (72').

Skor 3-1 menutup pertandingan Belanda vs Amerika di babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Satu pahlawan yang tampil mencolok adalah bek kanan Denzel Dumfries.

Bek Inter Milan Denzel Dumfries tampil mengkilat di laga Belanda vs Amerika Serikat. 1 gol dan 2 assist darinya mengantarkan Oranje ke babak 8 Besar Piala Dunia 2022 (AFP)

Bek Inter Milan itu terlibat dalam seluruh gol Belanda.

Ia mencatatkan total 1 gol dan 2 asssit dan berhasil mengantarkan Oranje lolos ke babak 8 besar alias Perempat Final Piala Dunia 2022.

Lawan Belanda di babak 8 besar adalah pemenang dari pertandingan antara Argentina vs Austrlia.

Laga Argentina vs Australia akan digelar pada Minggu (4/11) jam 02.00 WIB dini hari ini.

Jalannya Pertandingan

Amerika Serikat berusaha tampil lebih positif di awal pertandingan.

Di menit ke-3, Chrisitian Pulisic hampir membuat keunggulan.

Winger Chelsea itu mendapatkan kesemapatan one on one melawan kiper Andreas Noppert, tetapi upayanya malah mampu diselamatkan.

Upaya Amerika Serikat untuk mengurung Belanda justru menjadi bumerang.