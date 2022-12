Tenaga Kerja Asing di Kota Surabaya Kena Retribusi Rp 1,5 Juta/Bulan

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Surabaya akan dikenakan retribusi selama mereka bertugas di Kota Pahlawan ini.

Setiap TKA berlaku tarif retribusi 100 Dolar AS atau Rp 1,5 juta per bulan. Tarif ini berlaku per jabatan.

Kalau satu TKA merangkap jabatan dalam satu perusahaan atau kantor, tinggal menambahkan.

Bukan personal TKA yang membayar, melainkan perusahannya

"Kami akan memberlakukan Perda TKA. Raperda tengah kami bahas termasuk penerapan retribusi bagi TKA," kata Sekertaris Pansus Raperda TKA Surabaya Mahfudz, Jumat (2/12/2022).

Pemberlakuan besaran tarif retribusi itu berlaku usai Gubernur Jawa Timur mengevaluasi Raperda TKA.

Saat ini Revisi Perda Tenaga Kerja Asing tengah dibahas kembali di DPRD Kota Surabaya.

Evaluasi Gubernur Jatim menyebutkan tarif retribusi ditetapkan sebesar USD 100 per jabatan per bulan dan dibayarkan dimuka. Kalau dirupiahkan senilai Rp 1,5 juta.

Raperda Retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) sebelumnya dibahas antara DPRD Surabaya dan Pemkot Surabaya.

Raperda ini merupakan revisi dari Perda sebelumnya karena ada perubahan nomen klatur.

"Kenapa segera diperlukan perubahan Perda, karena kalau tidak dilakukan, maka kita tidak bisa menarik retribusi karena ada perubahan nomenklatur dari pusat," jelas Mahfudz.

Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya tersebut mengatakan, Perda Retribusi TKA ini diperlukan sebagai payung hukum menarik retribusi terhadap TKA di Surabaya.

Dengan retribusi tersebut tentunya akan menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) Surabaya.

Sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Diperinaker) Surabaya Achmad Zaini mengatakan, pembentukan raperda retribusi TKA sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA.