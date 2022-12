Hasil Skor Belanda vs Amerika, Memphis Depay dan Daley Blind Bawa Oranje Unggul di Babak Pertama

Memphis Depay merayakan gol di laga Belanda vs Amerika di babak 16 besar Piala Dunia 2022

SURYA.co.id, - Belanda unggul 2-0 atas Amerika Serikat pada babak pertama lewat Memphis Depay dan Daley Blind.

Gol keunggulan Belanda itu dicetak oleh Memphis Depay di menit ke-7, dan Daley Blind di penghujung babak pertama.

Amerika Serikat sejatinya menguasai jalannya pertandingan dan memiliki beberapa peluang emas.

Belanda vs Amerika Serikat akan menjadi laga pembuka Babak 16 Besar Piala Dunia 2022 yang digelar malam ini, Sabtu (3/12/2022) pukul 22.00 WIB. (Tribunnews)

Namun peluang apik dari Christian Pulisic dan Timothy Weah membuat Amerika masih belum mampu mengecilkan ketertinggalan.

Skor 2-0 untuk keunggulan Belanda mengakhiri jalannya babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Amerika Serikat berusaha tampil lebih positif di awal pertandingan.

Di menit ke-3, Chrisitian Pulisic hampir membuat keunggulan.

Winger Chelsea itu mendapatkan kesemapatan one on one melawan kiper Andreas Noppert, tetapi upayanya malah mampu diselamatkan.

Upaya Amerika Serikat untuk mengurung Belanda justru menjadi bumerang.

Hanya butuh satu seranganuntuk Belanda mengambil alih keunggulan.

Memphis Depay dengan apik memanfatkan peluang dan mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Oranje.

Unggul terlebih dahulu, Belanda masih diserang oleh Amerika.

Umpan-umpan pendek berusaha dilakukan oleh Christian Pulisic cs.